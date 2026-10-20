Σχεδόν 16.000 δολάρια είχαν ξοδέψει ο 25χρονος Ντιέγκο Ερνάντεζ και η αρραβωνιαστικιά του, Ζόι Βαντελού, για τον γάμο των ονείρων τους. Ωστόσο, λίγους μήνες πριν από την τελετή, ο νεαρός πέθανε ξαφνικά. Τώρα, η σύντροφός του βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον χώρο όπου θα γινόταν ο γάμος, διεκδικώντας την επιστροφή των χρημάτων.

Σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε τον Ιούλιο και περιήλθε στην κατοχή του περιοδικού People, το ζευγάρι υπέγραψε σύμβαση με τον χώρο εκδηλώσεων Πόζι Μέντοους, στο Σαν Μάρκος του Τέξας, τον Μάρτιο του 2025. Ο γάμος είχε προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου του 2026. Αρχικά, το ζευγάρι κατέβαλε προκαταβολή 1.000 δολαρίων και, μέσα στους επόμενους 13 μήνες, οι συνολικές πληρωμές του έφτασαν τα 15.909,28 δολάρια.

Στις 25 Απριλίου, όμως, ο Ερνάντεζ πέθανε απροσδόκητα. «Ο θάνατος του Ντιέγκο δεν άλλαξε απλώς τα σχέδια του ζευγαριού για τον γάμο. Τα έβαλε οριστικά τέλος», αναφέρεται στην αγωγή.

Woman Whose Fiancé Died Before Their Wedding Sues ‘Unjust’ Venue for Not Issuing Nearly $16K Refund https://t.co/gN0ajFDgeo — People (@people) October 19, 2026

Δύο ημέρες αργότερα, η αδελφή της Βαντελού επικοινώνησε με τον συντονιστή της ημέρας του γάμου και την ιδιοκτήτρια του χώρου. Σύμφωνα με την αγωγή, ο συντονιστής απάντησε μέσα σε λίγα λεπτά ότι θα επέστρεφε το 100% του ποσού που του αναλογούσε. Η ιδιοκτήτρια, ωστόσο, δήλωσε ότι, παρά τη λύπη της για την απώλεια, η επιχείρηση δεν μπορούσε να προχωρήσει σε επιστροφή χρημάτων, επικαλούμενη τον σχετικό όρο ακύρωσης της σύμβασης.

Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι θα μπορούσε να εξετάσει μια μερική επιστροφή, εφόσον ο χώρος έκλεινε νέα κράτηση για την ημερομηνία του γάμου. Η πρόταση χαρακτηρίστηκε ως προαιρετική διευκόλυνση και όχι ως συμβατική υποχρέωση.

Στις 7 Μαΐου, η ιδιοκτήτρια προειδοποίησε, σύμφωνα με την αγωγή, ότι θα απέσυρε ακόμη και αυτή τη δυνατότητα, εάν συνεχιζόταν η «εχθρική επικοινωνία και οι προσωπικές επιθέσεις» από την οικογένεια. Την ίδια ημέρα, η Βαντελού τής έγραψε: «Δεν ζητώ το αδύνατο. Ζητώ απλώς ανθρωπιά στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου».

Her fiancé died months before the wedding. Now she’s out $16,000 and the venue is suing her #PersonalFinance #Wedding #Lawsuit https://t.co/lGQa1pPZRR — Moneywise (@moneywisecom) October 15, 2026

Τον Ιούνιο, ζήτησε γραπτώς την πλήρη επιστροφή των χρημάτων, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα προσέφευγε στη Δικαιοσύνη. Κατέθεσε τελικά αγωγή στις 24 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση δεν θα έπρεπε να κρατήσει σχεδόν 16.000 δολάρια για έναν γάμο που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω θανάτου.

Η Πόζι Μέντοους απάντησε ότι ήταν συντετριμμένη από την τραγωδία και ότι είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων όταν έλαβε την αγωγή, η οποία, όπως υποστήριξε, περιέπλεξε την υπόθεση. Παράλληλα, κατέθεσε ανταγωγή για παραβίαση σύμβασης, ισχυριζόμενη ότι η Βαντελού αρνήθηκε να προσκομίσει αποδεικτικό θανάτου και προχώρησε σε δικαστική προσφυγή.

Ο δικηγόρος της, Μανουέλ Πελάες-Πράδα, υποστήριξε ότι επιχείρησε να δώσει στην πλευρά της επιχείρησης αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αλλά η προσφορά αγνοήθηκε. Όπως δήλωσε, η ανταγωγή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική κατάσταση της Βαντελού και των γονιών του Ερνάντεζ.

Η μητέρα του νεαρού δήλωσε στο KSAT ότι η δικαστική διαμάχη έχει εξαντλήσει την οικογένεια. «Δεν έχουμε άλλες δυνάμεις να παλέψουμε. Είμαστε συναισθηματικά εξουθενωμένοι», είπε.