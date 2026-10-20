Το ενδεχόμενο να μην έχουν αποσταλεί στην Ουκρανία πύραυλοι αναχαίτισης που αγοράστηκαν από συμμάχους του ΝΑΤΟ αναγνώρισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, απορρίπτοντας ωστόσο το ενδεχόμενο η καθυστέρηση να οφείλεται σε σκόπιμη πολιτική απόφαση της Ουάσιγκτον.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ινδία, μετά από δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δεν έχει ακόμη εγκρίνει την αποστολή συγκεκριμένου πακέτου οπλισμού προς το Κίεβο.

Πρόκειται για πυραύλους αναχαίτισης που έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο του προγράμματος PURL, μέσω του οποίου σύμμαχοι της Ουκρανίας χρηματοδοτούν την προμήθεια αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ρούμπιο: «Δεν υπάρχει σκόπιμη άρνηση προς την Ουκρανία»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι δεν υπήρξε πολιτική εντολή με στόχο να ζημιωθεί η Ουκρανία.

«Νομίζω το σημαντικό μήνυμα είναι ότι δεν υπήρξε κάποια σκόπιμη πολιτική οδηγία για να βγούμε και να βλάψουμε την Ουκρανία», δήλωσε.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να συνιστά σκόπιμη άρνηση προς την Ουκρανία», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Οι τοποθετήσεις του έγιναν ενώ έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με την πορεία των αμερικανικών παραδόσεων στρατιωτικού εξοπλισμού και την έγκριση αποστολών που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Τηλεφωνική επικοινωνία 45 λεπτών με τον Ζελένσκι

Ο Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 45 λεπτών με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στη συζήτηση τέθηκαν η προμήθεια πυραύλων για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων και η ανάγκη έγκαιρης προειδοποίησης για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την κατάσταση των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink και Starshield, με τον Ουκρανό πρόεδρο να επισημαίνει ότι η λειτουργία τους πρέπει να αποκατασταθεί.

Reuters: Το Πεντάγωνο δεν έχει εγκρίνει την αποστολή των πυραύλων

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής την απαραίτητη έγκριση για την αποστολή της συγκεκριμένης παρτίδας πυραύλων αναχαίτισης.

Ο εξοπλισμός έχει αγοραστεί από συμμάχους του ΝΑΤΟ μέσω του μηχανισμού PURL, που δημιουργήθηκε για την κάλυψη επειγουσών στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι το Πεντάγωνο έχει καθυστερήσει τις παραδόσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον έχουν επιδεινωθεί.

Η ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών καταγράφεται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει προσέγγιση με τη Μόσχα.