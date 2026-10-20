Στα πρόσφατα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Μιλάνο, στο Τορίνο και στην Μπολόνια αναφέρθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, συνδέοντας τα γεγονότα με αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει «υβριδικό πόλεμο», ο οποίος, σύμφωνα με την εκτίμησή του, διεξάγεται και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ιταλός υπουργός υποστήριξε ότι τα πρόσφατα επεισόδια διαφέρουν ουσιαστικά από αντίστοιχα περιστατικά του παρελθόντος, εκφράζοντας την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις αντιλήψεις των νεότερων γενεών.

«Μη συμβατικά όπλα το TikTok, τα social media και το YouTube»

«Τα γεγονότα του Μιλάνου και άλλων περιοχών της Ιταλίας είναι βαθιά διαφορετικά απ΄όσα σημειώθηκαν σε προηγούμενες περιόδους, είναι αποτέλεσμα εκείνου που εγώ αποκαλώ υβριδικό πόλεμο και τον οποίο κάποιοι μεταφέρουν στις χώρες μας, προσφεύγοντας σε μη συμβατικά όπλα που ονομάζονται TikTok, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Youtube, χωρίς η Δύση να το καταλάβει και, με κάποιο τρόπο, να αντιδράσει», δήλωσε ο Κροζέτο.

Με την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας εξέφρασε την άποψη ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα επιρροής, μεταφέροντας αντιλήψεις που, όπως υποστηρίζει, έρχονται σε σύγκρουση με τις δημοκρατικές αξίες.

Κροζέτο: Οι νέοι έχουν δεχθεί μια μορφή «αντιπαιδείας»

Ο Γκουίντο Κροζέτο στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή των νέων στις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι η στάση τους δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά με βάση την καταγωγή ή το μεταναστευτικό υπόβαθρο.

«Αν τρεις στους δέκα νέους πήραν μέρος στις διαδηλώσεις αυτές, δεν μιλάμε για Ιταλούς δεύτερης γενιάς. Αν έξι στους δέκα νέους τα συμμερίζονται, είναι επειδή τα τελευταία χρόνια έλαβαν, κάπου, μια “αντιπαιδεία” -δεν εννοώ το σχολείο ή την οικογένεια- η οποία τους έδωσε αξίες, φιλοδοξίες, μια συνολική εικόνα του κόσμου και σημεία αναφοράς, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την κοινωνία στην οποία ζούμε και με τους δημοκρατικούς κανόνες», πρόσθεσε.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι, όταν μιλά για «αντιπαιδεία», δεν αναφέρεται στο σχολείο ή στην οικογένεια, αλλά σε άλλες πηγές διαμόρφωσης αντιλήψεων και αξιών.

Διαδήλωση στο Μιλάνο με σύνθημα «Το Μιλάνο απορρίπτει τη βία»

Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Ιταλίας, CGIL, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια μέλη, προγραμματίζει διαδήλωση στο κέντρο του Μιλάνου το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ βασικό σύνθημα θα είναι «Το Μιλάνο απορρίπτει τη βία».

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στον απόηχο των πρόσφατων επεισοδίων, τα οποία έχουν προκαλέσει συζήτηση στην Ιταλία σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια, τη νεανική βία και τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.