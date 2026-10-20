Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, επεκτείνει τα πλήγματα της από τις ανατολικές και κεντρικές περιοχές στις δυτικές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νέες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του ουκρανικού υπουργείου Ενέργειας και τις τοπικές αρχές, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν επεκταθεί και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις δυτικών περιφερειών. Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται ενόψει του χειμώνα, καθώς η Μόσχα έχει επαναλάβει από τον Οκτώβριο τα πλήγματα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δίκτυα μεταφοράς ρεύματος.

Πλήγματα σε επτά περιφέρειες της Ουκρανίας

«Δυστυχώς, ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται σκόπιμα και συστηματικά στις ενεργειακές μας υποδομές», δήλωσε σε τηλεοπτική παρέμβασή του ο υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Αρτέμ Νεκράσοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ρωσικά πλήγματα καταγράφηκαν στην κεντρική περιφέρεια Κιροβοχράντ, στις δυτικές περιφέρειες Ζιτόμιρ, Λβιβ, Ρίβνε, Τερνόπιλ και Χμελνίτσκι, καθώς και στη νότια περιφέρεια της Οδησσού.

«Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, ορισμένοι καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», πρόσθεσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Οδησσός: Χωρίς ηλεκτροδότηση 32.700 νοικοκυριά

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στην περιφέρεια της Οδησσού, όπου ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε τρεις ενεργειακές εγκαταστάσεις της εταιρείας DTEK.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι 32.700 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας των πληγμάτων.

Οι νέες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται ενώ η Ουκρανία προετοιμάζεται για την αυξημένη ενεργειακή ζήτηση των χειμερινών μηνών.

Ζελένσκι: Δεκάδες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε μία εβδομάδα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία πραγματοποίησε δεκάδες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών, καθώς και εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Όπως επισήμανε, οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την παύση των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.