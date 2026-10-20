Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην Αίγυπτο, όταν τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Ο απολογισμός του δυστυχήματος είναι τραγικός, καθώς 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 34 τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με την Ασιούτ, κοντά στη Γκίζα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θύματα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.