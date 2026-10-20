Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έφτασε στη Νορβηγία, ενόψει των συνομιλιών με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Ουκρανού προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, επιδεινώνονται. Στόχος της συνάντησης στο Όσλο είναι να αποκλιμακωθεί η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πιο εποικοδομητική συνεργασία, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, δήλωσε ότι ο Ζελένσκι είχε ζητήσει από το Όσλο και τη γειτονική Φινλανδία να οργανώσουν τη συνάντηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων, χαρακτηρίζοντας την παρούσα συγκυρία «μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία». Ο Νορβηγός πρωθυπουργός τόνισε ότι επιδίωξη είναι να οδηγηθούν οι σχέσεις σε «μια πιο εποικοδομητική πορεία», υπογραμμίζοντας πως οι συμμετέχοντες θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μέσω της διπλωματίας και θα οδηγήσει σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη.

Η αντιπαράθεση για τις αμερικανικές πληροφορίες και τους Patriot

Πριν από τις συνομιλίες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απέρριψε ως «σκανδαλώδεις» και «εξοργιστικές» τις κατηγορίες ότι Ουκρανοί χάνουν τη ζωή τους επειδή η Ουάσιγκτον παρακρατεί πληροφορίες από το Κίεβο. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τις καταγγελίες του Σεργκέι «Φλας» Μπεσκρέστνοφ, τεχνικού συμβούλου του ουκρανικού στρατού, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι η απουσία αξιόπιστων αμερικανικών προειδοποιήσεων έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.

«Αυτό φαίνεται πολύ παράξενο», ανέφερε ο Μπεσκρέστνοφ, εξηγώντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ουκρανική πλευρά λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες πριν από μια επίθεση, ενώ σε άλλες δεν έχει αντίστοιχη ενημέρωση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι είχε μια «εποικοδομητική συζήτηση» με τον Ρούμπιο, κατά την οποία τέθηκαν επί τάπητος η ανάγκη έγκαιρης προειδοποίησης από τις ΗΠΑ, οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι και το δορυφορικό δίκτυο ίντερνετ Starlink της SpaceX. Την προηγούμενη εβδομάδα, διακομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών ζήτησε να διεξαχθεί επειγόντως έρευνα για τις διακοπές λειτουργίας του Starlink στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη ανέφεραν ότι δεν είχε ακόμη εγκριθεί η μεταφορά επιπλέον αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot στην Ουκρανία. Ο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ινδία, παραδέχθηκε σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους ότι ενδέχεται πράγματι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι να μην έχουν φτάσει ακόμη στην Ουκρανία. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει αρνηθεί σκόπιμα να παράσχει βοήθεια στο Κίεβο.

Ποιοι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στο Όσλο

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει μέσω βιντεοσύνδεσης ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ θα λάβουν μέρος και αρκετοί Ευρωπαίοι εκπρόσωποι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, καθώς και αξιωματούχοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, μαζί με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο Γουίτκοφ θα μεταβεί στη συνέχεια στη Ρωσία μετά την επίσκεψή του στο Όσλο. Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ωστόσο, δήλωσε ότι ελπίζει να οργανωθεί σύντομα συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των Αμερικανών διαπραγματευτών».

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν και η αντίδραση του Ζελένσκι

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε τηλεφωνικά τον πόλεμο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την επικοινωνία τους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προμήθευε άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στις ΗΠΑ και σε άλλες αγορές, εξέλιξη που έβαλε τέλος στις αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών συνέπεσε χρονικά με την τελευταία συνάντηση του Γουίτκοφ και του Κούσνερ με Ουκρανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι. Ο Ζελένσκι αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ένα χαρούμενο δώρο γενεθλίων για τον Πούτιν».

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, ο Τραμπ έχει επιρρίψει στην Ουκρανία ευθύνες για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, περί επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου. Οι τιμές στις αντλίες έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η ανησυχία της Ευρώπης για τη στάση της Ουάσιγκτον

Οι τελευταίες τοποθετήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία έχουν προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες. Τη Δευτέρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «ανάμεικτες εικόνες και μηνύματα» σχετικά με τον πόλεμο, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να πείσει συνολικά την αμερικανική κυβέρνηση πως πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού.

Ο Μερτς επισήμανε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν χρηματοδοτούν την άμυνα της Ουκρανίας από τις αρχές του 2025, με την Ευρώπη και άλλες χώρες να αναλαμβάνουν το σχετικό οικονομικό βάρος. «Είναι πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια για τους προϋπολογισμούς μας, είναι πραγματικά ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το κάνουμε και προσπαθούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να τελειώσει αυτός ο τρομερός πόλεμος», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος στο Bloomberg TV.

Βανς: «Η Ουκρανία είναι εταίρος, αλλά έχουμε διαφορετικά συμφέροντα»

Αμφιβολίες για το επίπεδο της σχέσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη εάν η Ουκρανία αποτελεί σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Βανς απάντησε ότι το Κίεβο είναι «σίγουρα εταίρος με κάποιους τρόπους», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι οι δύο χώρες έχουν κατά καιρούς διαφορετικά συμφέροντα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, η Ουκρανία θα πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

«Απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχουμε επίσημη συμμαχία με την Ουκρανία. Δεν είναι στο ΝΑΤΟ και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι στο ΝΑΤΟ. Θα συνεργαστούμε σε ορισμένα ζητήματα, αλλά σε άλλα θα βρισκόμαστε και σε αντίθετες πλευρές», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, αποτυπώνοντας τις διαφορές που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών.