Περίπου ένας στους τρεις Αμερικανούς θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επιχειρήσει εκ νέου την εκτέλεση ενός καταδικασμένου σε θάνατο, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει.

Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη δημόσια συζήτηση για τη θανατική ποινή και τις διαδικασίες εφαρμογής της.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έδειξε ότι το 39% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει αντ’ αυτού να επιτρέψει στους καταδικασθέντες να εκτίσουν ισόβια κάθειρξη έπειτα από την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής τους, ενώ το 26% δεν είναι βέβαιο ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση.

Η πανεθνική δημοσκόπηση έδειξε ένα μικρότερο ποσοστό, το 33%, να τάσσεται υπέρ μιας νέας προσπάθειας εκτέλεσης καταδικασθέντων που επέζησαν προηγούμενων προσπαθειών για θανάτωσή τους, ένα ερώτημα το οποίο τώρα αντιμετωπίζει το Τενεσί αφότου η 50χρονη Κρίστα Πάικ επέζησε δύο θανατηφόρων ενέσεων τον περασμένο μήνα στο Νάσβιλ.

Η καταδικασμένη δολοφόνος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της μετά την απόπειρα εκτέλεσής της, σε κρίσιμη κατάσταση και με σοβαρά τραύματα στο χέρι ύστερα από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ήταν η δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης στο Τενεσί φέτος.

Η Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της πέντε ημέρες αργότερα.

Οι περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο, μαζί με 23 αμερικανικές πολιτείες, έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Εκείνες οι αμερικανικές πολιτείες που συνεχίζουν να την επιβάλλουν δυσκολεύονται τα τελευταία χρόνια να βρουν ειδικά σκευάσματα για εκτελέσεις, και κάποιες έχουν εξετάσει άλλες μεθόδους, όπως το εκτελεστικό απόσπασμα.

Μια μικρή πλειονότητα Αμερικανών -ποσοστό 55%- συνεχίζει να τάσσεται υπέρ της θανατικής ποινής για ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα, συγκριτικά με 63% που δήλωσαν σε δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos το 2017 ότι στηρίζουν αυτή την πολιτική. Το 31% των συμμετεχόντων στο τελευταίο γκάλοπ δήλωσε ότι είναι αντίθετο στην καταδίκη σε θάνατο, ενώ το 13% είτε δεν γνώριζε τι να απαντήσει ή αρνήθηκε να δώσει απάντηση.

Η απόφαση για τις εκτελέσεις σε απευθείας μετάδοση

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αναφέρθηκε πρόσφατα στην προοπτική να μεταδοθεί για πρώτη φορά απευθείας μια εκτέλεση στις ΗΠΑ, η σχεδιαζόμενη θανάτωση δια τουφεκισμού του Νιντάλ Χασάν που σκότωσε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση του Τέξας.

Μετά τις εκτεταμένες επικρίσεις -μεταξύ άλλων και από Ρεπουμπλικάνους βουλευτές- ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε τα σχέδια για απευθείας μετάδοση της εκτέλεσης που είναι προγραμματισμένη για τις 3 Δεκεμβρίου.

Το 46% των Αμερικανών -ανάμεσά τους το 29% των Δημοκρατικών και το 71% των Ρεπουμπλικάνων-δήλωσαν ότι είναι πρέπον να θανατωθεί ο Χασάν διά τουφεκισμού. Αλλά το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν είναι πρέπον να μεταδίδονται εκτελέσεις στο ευρύ κοινό μέσω τηλεόρασης ή ίντερνετ.

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos διενεργήθηκε διαδικτυακά και πανεθνικά, συγκεντρώνοντας απαντήσεις από 1.679 Αμερικανούς ενήλικες. Έχει περιθώριο λάθους 2 ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.