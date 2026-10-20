Αναστάτωση προκάλεσε στο εμβληματικό ξενοδοχείο «Flamingo Las Vegas» ένας μεθυσμένος πελάτης, καθώς έκλεψε ένα από τα φλαμίνγκο που αποτελούν τις μασκότ της επιχείρησης, η οποία λειτουργεί και ως καζίνο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο 33χρονος Μίτσελ Φέρμπαρν έπαιζε τυχερά παιχνίδια στο καζίνο, καταναλώνοντας παράλληλα μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Φεύγοντας από τον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, αντί να επιστρέψει στο δωμάτιό του, κατευθύνθηκε στον χώρο όπου φιλοξενούνται τα φλαμίνγκο και έκλεψε ένα πουλί ηλικίας 27 ετών, ονόματι Peachy.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ο άνδρας διακρίνεται να αρπάζει το πουλί από τον λαιμό, ενώ εκείνο φωνάζει, και στη συνέχεια να το παίρνει στην αγκαλιά του και να κατευθύνεται γελώντας προς τον ανελκυστήρα.

A Flamingo Las Vegas Casino and Hotel security guard was on his smoke break during a graveyard shift when a voice crackled over the radio, “someone took a flamingo.” 📎https://t.co/F1OZ4ftwiH https://t.co/kYZUjvU0co — 8 News Now (@8NewsNow) October 15, 2026

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας τον συνέλαβαν αμέσως και η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Έπειτα από περίπου πέντε ώρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι έκριναν τον Φέρμπαρν ένοχο για δύο αδικήματα, ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, που σχετίζονται με την κακοποίηση του Peachy.

Πλέον, ο 33χρονος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό, περιμένοντας την ανακοίνωση της ποινής του, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου.

Για το κακούργημα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τεσσάρων ετών, ενώ για το πλημμέλημα ενδέχεται να του επιβληθούν επιπλέον έξι μήνες, με μια υπόθεση που ξεκίνησε ως μεθυσμένη παρεκτροπή σε καζίνο του Λας Βέγκας να έχει πλέον σοβαρές ποινικές συνέπειες.