Την ώρα που η Γαλλία μετρά τις ζημιές από τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες του Σαββατοκύριακου, με το κόστος να υπολογίζεται στα 1,2 δισ. ευρώ, αντιδράσεις προκαλούν βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από αυτά, γυναίκα καταγγέλλει ότι ταραχοποιοί εισέβαλαν στο κτίριο όπου διαμένει και την απείλησαν με βιασμό, ενώ εκείνη κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η απάντηση της Γαλλίδας φεμινίστριας ακτιβίστριας Bettina Zourli, η οποία, σύμφωνα με το βίντεο που αναδημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, φέρεται να χαρακτήρισε τέτοιου είδους περιστατικά «παράπλευρη απώλεια» στο πλαίσιο μιας επανάστασης.

Οι τοποθετήσεις της έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς συνδέουν τις καταγγελλόμενες απειλές και τις λεηλασίες με τη συζήτηση για τη βία ως μέσο πολιτικής ανατροπής.

Η τοποθέτηση της Bettina Zourli για τις λεηλασίες στη Γαλλία

Η Bettina Zourli αυτοπροσδιορίζεται ως φεμινίστρια, υποστηρίκτρια της εθελοντικής ατεκνίας (childfree) και Antifa. Ασχολείται, μεταξύ άλλων, με ζητήματα κοινωνικών αντιλήψεων για το φύλο, μητρότητας και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων.

Στο βίντεο που διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια φέρεται να αντιμετωπίζει τις λεηλασίες καταστημάτων ως «παράπλευρη απώλεια», ενώ εκφράζεται υπέρ μιας βίαιης επανάστασης. Οι αναφορές αυτές έχουν εντείνει τη δημόσια συζήτηση για τα όρια της πολιτικής διαμαρτυρίας και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η βία σε βάρος πολιτών.

Η καταγγελία της γυναίκας, η οποία περιγράφει ότι δέχθηκε απειλές ενώ είχε το παιδί της στην αγκαλιά, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην αντιπαράθεση. Ωστόσο, οι συνθήκες του περιστατικού και οι σχετικές καταγγελίες θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση επιβεβαιωμένα στοιχεία.

A French woman says that the rioters and looters broke into her building and threatened her with rape while she was holding her child in her arms. “That’s collateral damage” responds the feminist activist Bettina Zourli who holds a Master’s in gender studies and focuses her work on gender norms, motherhood, reproductive rights, and voluntary childlessness (“childfree”) She describes herself as “feminist, childfree and Antifa” Zourli also says that all the stores getting looted also constitute a case of collateral damage and that the revolution, which she supports, must be violent. She has lectured in gender studies, including at the University of Lille and Université Rennes. https://t.co/h0cec5R9ng — Visegrád 24 (@visegrad24) October 20, 2026

Οι λεηλασίες κινεζικών καταστημάτων και η εξήγηση που προκαλεί αντιδράσεις

Ένα δεύτερο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει έναν άνδρα αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος παρουσιάζεται ως δεύτερης ή τρίτης γενιάς μετανάστης, να εξηγεί γιατί, κατά την άποψή του, κινεζικά καταστήματα στη Γαλλία γίνονται στόχος λεηλασιών.

«Οι Κινέζοι που ζουν στη Γαλλία έχουν γίνει υπερβολικά πλούσιοι. Είναι άδικο», φέρεται να αναφέρει, αποδίδοντας τις επιθέσεις στην οικονομική ευημερία της συγκεκριμένης κοινότητας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των επιθέσεων σε επιχειρήσεις και των κινήτρων που επικαλούνται όσοι συμμετέχουν σε λεηλασίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των επαγγελματιών και των κατοίκων σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα επεισόδια.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια πολιτών και επιχειρήσεων

Οι εικόνες και οι καταγγελίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γαλλικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες των ταραχών, τις εκτεταμένες υλικές ζημιές και την ανάγκη αποκατάστασης της δημόσιας τάξης.

Οι λεηλασίες, οι καταστροφές περιουσιών και οι καταγγελίες για απειλές σε βάρος πολιτών εντείνουν την ανησυχία για την προστασία κατοίκων και επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, τα βίντεο πυροδοτούν αντιπαραθέσεις για τη στάση απέναντι στη βία και για το κατά πόσο μπορεί να δικαιολογηθεί η στοχοποίηση ανθρώπων και περιουσιών στο όνομα μιας πολιτικής ή κοινωνικής διεκδίκησης.

Οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στα βίντεο χρειάζονται ανεξάρτητη διασταύρωση, ενώ οι δηλώσεις που αποδίδονται στα εμπλεκόμενα πρόσωπα πρέπει να εξετάζονται στο πλήρες πλαίσιο στο οποίο έγιναν.