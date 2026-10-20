Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε σήμερα, Τρίτη, τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με την Τουρκία (τουρκολιβυκό μνημόνιο), ανακαλώντας την απόφαση μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο Λίβυους βουλευτές.

Προς το παρόν, πάντως, το τηλεγράφημα του Reuters δεν περιέχει λεπτομέρειες ούτε για τον αριθμό των βουλευτών, που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, ούτε για την κατανομή των ψήφων.

Νωρίτερα, το δίκτυο The Geopolitical Desk, έγραφε για «σημαντικές εξελίξεις», που διαφαίνονταν στον ορίζοντα, όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την ανατολική Λιβύη.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚

🇱🇾🇹🇷 𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗶𝗻 𝗧𝘂𝗿𝗸𝗲𝘆–𝗘𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗟𝗶𝗯𝘆𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗵𝗼𝗿𝗶𝘇𝗼𝗻



Turkish intelligence chief İbrahim Kalın is expected in Tripoli on Tuesday morning for meetings with senior security officials.… — The Geopolitical Desk (@thegeopoldesk) October 19, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2019, η Τουρκία είχε υπογράψει με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης (GNA) το αμφιλεγόμενο μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Τότε, το κοινοβούλιο της Λιβύης, που τελεί υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της «ανατολικής» Λιβύης του Χαλίφα Χαφτάρ και βρίσκεται σε μακροχρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη, δεν το είχε κυρώσει, ενώ το 2020 το είχε κηρύξει άκυρο και είχε μποϊκοτάρει τη συμφωνία.

Με τη νέα απόφαση, όμως, το λιβυκό κοινοβούλιο ανατρέπει την προηγούμενη θέση του, εγκρίνοντας πλέον τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία.

Εντωμεταξύ, σήμερα αναμενόταν στην Τρίπολη για επίσκεψη ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT), Ιμπραχίμ Καλίν, προκειμένου να συναντήσει κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση προηγούμενου προέδρου του κοινοβουλίου της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ, που ήταν πιστός υποστηρικτής του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Τα μέλη του σώματος εξέλεξαν στη θέση του τον Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι τον περασμένο Αύγουστο είχε βρεθεί στη Λιβύη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος στην ανατολική Λιβύη είχε επαφές σχεδόν με το σύνολο της οικογένειας Χαφτάρ.

Σημειώνεται ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 αποτελεί τη βάση σημαντικού μέρους των θαλάσσιων αξιώσεων που προβάλλουν η Τουρκία και η Λιβύη.

Η Αθήνα, ωστόσο, απορρίπτει τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπουν τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες.