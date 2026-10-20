Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στο Λέστερσαϊρ της Αγγλίας, η οποία ξεκίνησε από μπαταρία λιθίου που φόρτιζε στην κουζίνα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο ακίνητο. Με αφορμή το περιστατικό, η Πυροσβεστική απευθύνει προειδοποίηση για τους κινδύνους που συνδέονται με τη φόρτιση και τη χρήση των συγκεκριμένων μπαταριών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και Υπηρεσία Διάσωσης του Λέστερσαϊρ (LFRS), οι δυνάμεις της υπηρεσίας κλήθηκαν λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο, έπειτα από αναφορές για πυρκαγιά σε κατοικία στην οδό Νορθ, στην περιοχή Άσμπι-ντε-λα-Ζους.

Η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε έπειτα από ηλεκτρική βλάβη που σχετιζόταν με μπαταρία, η οποία είχε αφεθεί να φορτίζει στην κουζίνα. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο ακίνητο, με το μεγαλύτερο μέρος των καταστροφών να εντοπίζεται στον συγκεκριμένο χώρο.

Τέσσερις πυροσβέστες, εξοπλισμένοι με αναπνευστικές συσκευές, επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ο ένοικος της κατοικίας, ωστόσο, κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το σπίτι και να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Η προειδοποίηση των Αρχών για τους κινδύνους

Ο Τζο Γουόρεν, υπεύθυνος του τομέα κοινοτικής ασφάλειας της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λέστερσαϊρ, δήλωσε ότι καταγράφεται αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με μπαταρίες ιόντων λιθίου, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

«Αυτές οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται σε πολλά ηλεκτρικά προϊόντα και, εάν υποστούν ζημιά, είναι ελαττωματικές ή φορτιστούν με λανθασμένο τρόπο, μπορεί να καταστούν επικίνδυνες», ανέφερε.

Η πυροσβεστική συνιστά στους καταναλωτές να αγοράζουν μπαταρίες, συσκευές και φορτιστές μόνο από αξιόπιστους προμηθευτές και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον κατάλληλο φορτιστή για κάθε προϊόν.

Παράλληλα, τονίζει ότι «οι μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται χωρίς επίβλεψη», ενώ οι συσκευές δεν πρέπει να φορτίζονται ή να αποθηκεύονται σε σημεία από τα οποία θα μπορούσε να εμποδιστεί μια πιθανή έξοδος διαφυγής.

«Εάν παρατηρήσετε ότι μια μπαταρία υπερθερμαίνεται, διογκώνεται, κάνει ασυνήθιστους θορύβους, βγάζει καπνό ή αναδίδει έντονη οσμή, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε», προειδοποίησε ο Γουόρεν, σύμφωνα με το BBC.