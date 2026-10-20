Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η επισιτιστική κρίση στο Αφγανιστάν, καθώς περισσότεροι από 19,2 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία διατροφική ανασφάλεια έως τον Απρίλιο του 2027, σύμφωνα με προειδοποίηση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

«Στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου επισιτιστικής ένδειας, που εκτείνεται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ο αριθμός των ανθρώπων που θα αντιμετωπίσουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια αναμένεται να φτάσει τα 19,2 εκατομμύρια. Από αυτούς πέντε εκατομμύρια αναμένεται ότι θα εκτεθούν σε επίπεδα πείνας που αντιστοιχούν στο επίπεδο “έκτακτης ανάγκης”», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η Όλγκα Τσερέφκο, εκπρόσωπος της Ocha στο Αφγανιστάν, εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει πως «θα βρίσκονται στα πρόθυρα λιμού».

Μετά τους φονικούς σεισμούς της περσινής χρονιάς, πολλές κλιματικές καταστροφές φέτος και την επιστροφή εκατομμυρίων Αφγανών από το Ιράν και το Πακιστάν από το 2023, ένα μέρος του αφγανικού πληθυσμού είναι αντιμέτωπο με επισιτιστική κρίση.

Σύμφωνα με το IPC, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας, από τον Σεπτέμβριο ως τον Οκτώβριο 15,9 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν αντιμέτωποι με επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας που έφταναν το επίπεδο της «κρίσης» ή και χειρότερο. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες οι οποίες αντιστοιχούν στο επίπεδο της «έκτακτης ανάγκης».

Εξάλλου υπάρχει ανησυχία ότι «περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια παιδιά ηλικίας έξι μηνών ως πέντε ετών θα έχουν του χρόνου ανάγκη θεραπεία για την αντιμετώπιση του οξέος υποσιτισμού», προειδοποίησε η Τσερέφκο.

«Οι αριθμοί αυτοί αφορούν παιδιά οι γονείς των οποίων δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν θρεπτικά τρόφιμα, καθώς και οικογένειες των οποίων η ανθεκτικότητα έχει εξασθενήσει εξαιτίας ετών συγκρούσεων, οικονομικών δυσχερειών, ξηρασίας και άλλων πληγμάτων», εξήγησε η ίδια.

Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω καθώς το ένα τρίτο των κέντρων διατροφής σε όλο το Αφγανιστάν έχουν πλέον κλείσει ή αναστείλει τη λειτουργία τους, «κυρίως λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό». «Αν εξαφανιστούν αυτές οι υπηρεσίες, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες, κυρίως για τα παιδιά», τόνισε η Τσερέφκο.

Σύμφωνα με την ίδια, «η κρίση αυτή δεν αφορά μόνο τη διαθεσιμότητα τροφίμων. Αφορά τη δυνατότητα των ανθρώπων να τα προμηθεύονται, να εξασφαλίζουν εισόδημα, να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, καθώς και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν το επόμενο πλήγμα».

Κατά συνέπεια η ανθρωπιστική βοήθεια είναι απαραίτητη, «αλλά το Αφγανιστάν έχει επίσης ανάγκη βιώσιμων επενδύσεων σε βασικούς τομείς», όπως «και ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στις γυναίκες να συμμετάσχουν στην οικονομική ζωή».

«Είναι επείγον να δράσουμε πριν τον χειμώνα, αντί να περιμένουμε οι οικογένειες να έχουν εξαντλήσει όλους τους πόρους τους», κατέληξε η Τσερέφκο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.