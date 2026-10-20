Τον κίνδυνο μιας ακούσιας στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στη Συρία επισήμανε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συρία και το Ιράκ Τομ Μπάρακ, εκτιμώντας πάντως ότι καμία από τις δύο χώρες δεν επιθυμεί πόλεμο.

Ο Τομ Μπάρακ μίλησε στο Παγκόσμιο Φόρουμ Ασφάλειας στην Ντόχα του Κατάρ. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πολέμου Τουρκίας-Ισραήλ, ο Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε: «Πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι αρκετά έξυπνο ώστε να μην εμπλακεί σε πραγματική σύγκρουση με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι το Ισραήλ το επιθυμεί και γνωρίζω ότι ούτε η Τουρκία το θέλει. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση και ότι μεγάλο μέρος αυτών των συζητήσεων είναι απλώς λόγια».

Ο Μπάρακ αναφέρθηκε στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές της 18ης Αυγούστου κατά της βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ στη Συρία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

«Η Τουρκία δεν γνώριζε ότι έρχονταν τα ισραηλινά μαχητικά. Ούτε εμείς το γνωρίζαμε. Η Τουρκία θα μπορούσε πολύ γρήγορα να απογειώσει τα δικά της μαχητικά και ξαφνικά να βρισκόμασταν σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Αυτό που όλοι φοβόμαστε είναι ένα ανεπιθύμητο ατύχημα στην πορεία».

Για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία πρόσθεσε: «Ήρθε πλέον η ώρα να σταματήσει αυτό. Δεν γνωρίζω ωστόσο, αν έχει έρθει η στιγμή να παρέμβουν οι ΗΠΑ για να το σταματήσουν».