Νέα στοιχεία για την έφοδο των ομοσπονδιακών αρχών στο σπίτι της Δημοκρατικής βουλευτή, Ιλχάν Ομάρ, στην Ουάσινγκτον, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη σε θέματα μετανάστευσης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι Αρχές εντόπισαν στοιχεία DNA και το προσωπικό διαβατήριο της, ενώ έχουν εκδώσει περισσότερες από 12 κλητεύσεις για κατάθεση ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων σε εκείνη και σε ορισμένους συγγενείς της.

Οι πράκτορες που πήγαν στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ αρνήθηκαν τις αναφορές ότι «έψαξαν στους κάδους απορριμμάτων», στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά δεν έχουν κάνει σαφές πώς εντόπισαν το DNA της.

Μια πηγή, ωστόσο, δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι το DNA της παρέχει κρίσιμα στοιχεία, που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς ότι η βουλευτής παντρεύτηκε εικονικά τον αδελφό της, για να του εξασφαλίσει πράσινη κάρτα.

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται η εφημερίδα, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την άσκηση ομοσπονδιακών διώξεων για μεταναστευτική απάτη.

Σημειώνεται ότι η 44χρονη δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα και αρνείται κάθε παράνομη πράξη, επιμένοντας ότι είναι θύμα ενός πολιτικά υποκινούμενου «κυνηγιού μαγισσών».

Την ίδια ώρα, ο «τσάρος των συνόρων», Τομ Χόμαν, προειδοποίησε ότι η Ομάρ θα μπορούσε να στερηθεί την αμερικανική υπηκοότητά της και να απελαθεί, σε περίπτωση που οι ομοσπονδιακοί ανακριτές αποκαλύψουν στοιχεία για απάτη σε θέματα μετανάστευσης.

Μιλώντας στο Fox News, ο Χόμαν δήλωσε ότι οι ανακριτές έχουν συγκεντρώσει «ισχυρά στοιχεία» εναντίον της, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν η έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει την απέλαση της βουλευτή, επιβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πιθανό.

«Φυσικά. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, και είναι μια μακρά, κουραστική διαδικασία, αλλά έχει γίνει και πριν», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Έχω ασχοληθεί με τέτοιες έρευνες στο παρελθόν, και σίγουρα αν τα στοιχεία οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, θα μπορούσε να συμβεί».