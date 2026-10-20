Έπειτα από επτά ημέρες βίαιων διαδηλώσεων, συγκρούσεων με την αστυνομία και επιθέσεων σε θεσμούς, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα κάλεσε για άλλη μια φορά τους διαδηλωτές σε ανοικτό διάλογο.

Με μια συμβολική πράξη, ο Έντι Ράμα κάλεσε για άλλη μια φορά τους διαδηλωτές σε διάλογο. Καρέκλες από το γραφείο του τοποθετήθηκαν κυκλικά μπροστά από το κυβερνητικό κτίριο, με την επιγραφή-πρόσκληση «ΔΙΑΛΟΓΟΣ».

Η απάντηση των διαδηλωτών ήταν άμεση. Με επιστολή, την οποία τοποθέτησαν σε μια από τις καρέκλες, έγραψαν το μήνυμα «Παραιτηθείτε».

Λίγο νωρίτερα, σε συνάντηση του πρωθυπουργού στο υπουργείο Παιδείας με τους διευθυντές των σχολείων των Τιράνων, ο Ράμα επανέλαβε ότι η αλλαγή εξουσίας με τη βία δεν θα συμβεί, ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιβληθεί με τη βία οποιαδήποτε ατζέντα ή εναλλακτική ιδέα, αλλά εξέφρασε την ετοιμότητά του για επικοινωνία.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε υβριδικό πόλεμο τις διαμαρτυρίες των τελευταίων ημερών στα Τίρανα.

«Δημιουργείται η ιδέα ότι όλη η Αλβανία καίγεται εδώ, ενώ πρόκειται για μια οργανωμένη επίθεση σε μια σαφώς καθορισμένη περίμετρο, ενορχηστρωμένη από χέρια που είναι εκπαιδευμένα γι’ αυτό το έργο, τα οποία τροφοδοτούνται με βενζίνη σαν εσωτερική φωτιά από ξένους παράγοντες», δήλωσε ο Ράμα.

Επιπλέον, υποστήριξε για ακόμη μία φορά πως «ξένα χέρια» επιχειρούν αποσταθεροποίηση της χώρας του και παρεμπόδιση της ευρωπαϊκής της πορείας.

Καθηγητές και υπάλληλοι πανεπιστημίων και άλλοι εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στις 10:00 τοπική ώρα στο Πολυτεχνείο και πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας μαζί με τους φοιτητές. Έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο ανέτρεψαν τις καρέκλες με τα καλέσματα για διάλογο, φώναξαν το σύνθημα «Κάτω η Δικτατορία – Κανένας διάλογος», ενώ υπέγραψαν αίτημα παραίτησης του πρωθυπουργού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, 1350 καθηγητές και πανεπιστημιακό προσωπικό έχουν υπογράψει αίτημα για απομάκρυνση του Έντι Ράμα από το αξίωμα και σύσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης.