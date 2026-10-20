Επιβεβαιώθηκε τελικά η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ στο Ισραήλ και η συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η σχετική πληροφορία είχε γίνει γνωστή νωρίς το πρωί, χωρίς μέχρι τότε να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε το Ιράν, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι αξιωματούχοι δεν παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση, στην οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά, ενώ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα για να σχολιάσει.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι επισκέφθηκε τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης του μικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Central Command (Κεντρική Διοίκηση), το οποίο καλύπτει τη Μέση Ανατολή, τη βορειοανατολική Αφρική και τμήματα της Ασίας.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε ότι η συνάντησή του με τον Νετανιάχου έγινε σε αεροπορική βάση στην έρημο στο νότιο Ισραήλ.

Η επίσκεψη του Χέγκσεθ γίνεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καθώς οξύνεται το κλίμα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης εντείνουν τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία.

Επίσης έγινε μία ημέρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στον Νετανιάχου ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, των πρώτων μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι αμερικανικές και οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν κοινά πλήγματα εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Νετανιάχου δήλωσε σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αυτόν τον μήνα ότι δεν επιδιώκει επίθεση στο Ιράν πριν από τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.