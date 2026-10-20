Την τελευταία τους πνοή σε ηλικία μόλις 27 ετών άφησαν οι Χοσέ Λουίς και Χοσέ Αρμάντο Σεβάγιος, οι σιαμαίοι δίδυμοι από τον Ισημερινό που έγιναν γνωστοί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζονταν στιγμές από την καθημερινότητά τους με περισσότερους από 60.000 ακολούθους.

Την είδηση του θανάτου τους ανακοίνωσε η ομάδα που διαχειριζόταν τον λογαριασμό τους στο Instagram, «siamesesdelecuador», γνωστοποιώντας ότι έφυγαν από τη ζωή στις 15 Οκτωβρίου.

«Η ιστορία τους, τα χαμόγελά τους και η στάση τους απέναντι στη ζωή άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε πολλές καρδιές», ανέφερε η ανάρτηση, προσθέτοντας ότι παρηγοριά αποτελεί το γεγονός πως ήταν ευτυχισμένοι, πραγματοποιώντας τα όνειρά τους και πετυχαίνοντας στόχους που τους γέμιζαν ελπίδα.

Οι δύο αδελφοί είχαν αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα στο διαδίκτυο, απαντώντας σε ερωτήσεις των ακολούθων τους και παρουσιάζοντας στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Οι τελευταίες στιγμές και η ανακοπή

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο στενός φίλος των διδύμων, Φερνάντο Καρίγιο, στην ισπανική τηλεοπτική εκπομπή «Y Ahora Sonsoles», οι δύο αδελφοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όταν ο Χοσέ Λουίς υπέστη καρδιακή ανακοπή, όπως μεταδίδει το People.com.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, ο Χοσέ Αρμάντο υπέστη καρδιακή προσβολή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο.

Ο αδελφός τους, Νταμιάν, μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή για τον αντίκτυπο που είχε η είδηση στην οικογένειά τους, περιγράφοντας τη θλίψη των γονιών τους.

«Είναι συντετριμμένοι», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν έχω λόγια για να περιγράψω πώς αισθάνονται οι γονείς μου».

Το μήνυμα που άφησαν πίσω τους

Η ομάδα που ανακοίνωσε τον θάνατό τους ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό τους και τους στήριξαν σε όλη τη διαδρομή τους.

«Ευχαριστούμε ειλικρινά όλους όσοι τους στήριξαν, πίστεψαν σε αυτούς και συμμετείχαν σε κάθε τους επίτευγμα», ανέφερε η ανάρτηση, προσθέτοντας: «Σας ευχαριστούμε που τους συνοδεύσατε στην πραγματοποίηση των ονείρων τους και που τους προσφέρατε τόση αγάπη σε όλη αυτή τη διαδρομή».

Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με τη φράση που, όπως σημειώνεται, αντιπροσώπευε τη φιλοσοφία ζωής των δύο αδελφών: «Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος και η αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο στην ευτυχία».