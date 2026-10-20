Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διεθνούς διακίνησης κοκαΐνης που έχουν απασχολήσει τις βελγικές Αρχές βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολύκροτης δίκης στις Βρυξέλλες, φέρνοντας στο φως τις φερόμενες διασυνδέσεις μεταξύ ευρωπαϊκών εγκληματικών οργανώσεων και των καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο άνδρες, ο Βέλγος Φλορ Μπρέσερς και ο Βραζιλιάνος Σέρζιο Ρομπέρτο ντε Καρβάλιο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι βρίσκονταν πίσω από ένα δίκτυο που φέρεται να μετέφερε έως και 45 τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη.

Η δίκη Μπρέσερς – Καρβάλιο πραγματοποιήθηκε σε ένα δικαστικό συγκρότημα που θυμίζει στρατιωτικό καταφύγιο, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και δεκάδες ενόπλους να περιπολούν στους διαδρόμους. Η υπόθεση αποτυπώνει, σύμφωνα με τις κατηγορίες, τον τρόπο με τον οποίο οργανώσεις από διαφορετικές ηπείρους συνεργάζονται για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών, τη διαχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και την αξιοποίηση εταιρειών-βιτρινών για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους.

Η επιχείρηση σε πρώην έδρα του ΝΑΤΟ και η δίκη με τους 31 κατηγορουμένους

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου, μια αυτοκινητοπομπή βαριά οπλισμένων αστυνομικών διέσχισε τους ήσυχους δρόμους του κεντρικού τμήματος των Βρυξελλών με κατεύθυνση τη συνοικία Χάρεν, στα βορειοανατολικά της πόλης, όπως αναφέρει ο Guardian. Προορισμός τους ήταν το συγκρότημα στη λεωφόρο ντι Μπουρζέ, στον αριθμό 22, το οποίο είχε αποτελέσει στο παρελθόν την έδρα του ΝΑΤΟ και πλέον στεγάζει την αίθουσα δικαστηρίου Τζουστίτια, όπου διεξάγονται οι ομοσπονδιακές δίκες του Βελγίου.

Το κτίριο, με τη λιτή και αυστηρά λειτουργική μοντερνιστική αρχιτεκτονική του, κατασκευάστηκε εσπευσμένα το 1967. Εκεί είχαν διεξαχθεί το 2022 οι δίκες των δραστών και των συνεργών των τρομοκρατικών επιθέσεων του 2015 στο Παρίσι και του 2016 στις Βρυξέλλες. Τον προηγούμενο μήνα, αστυνομικοί με αυτόματα όπλα περιπολούσαν στους μεγάλους διαδρόμους του συγκροτήματος, προστατεύοντας τους συμμετέχοντες στην υπόθεση Μπρέσερς – Καρβάλιο, η οποία συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες δίκες της δεκαετίας στο Βέλγιο.

Για έναν ολόκληρο μήνα, δικαστές και πολυάριθμοι δικηγόροι μοιράζονταν την κεντρική αίθουσα με δημοσιογράφους και κοινό, οι οποίοι βρίσκονταν στη μία πλευρά ενός μεγάλου θωρακισμένου γυάλινου διαχωριστικού. Στην άλλη πλευρά κάθονταν οι 31 κατηγορούμενοι, πλαισιωμένοι από αστυνομικούς με καλυμμένα πρόσωπα, ώστε να προστατευθούν από ενδεχόμενα αντίποινα. Η εικόνα παρέπεμπε περισσότερο σε χώρες που πλήττονται από τη δράση της μαφίας παρά σε μια συνηθισμένη δικαστική διαδικασία.

Φλορ Μπρέσερς: Ο «Κόφτης δακτύλων» με το πτυχίο εγκληματολογίας

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους ξεχώριζε ο 40χρονος Φλορ Μπρέσερς, Βέλγος με καταγωγή από την πόλη Λόμελ, η οποία έχει περίπου 35.000 κατοίκους και βρίσκεται στην επαρχία του Λιμβούργου. Το προφίλ του θεωρείται ασυνήθιστο για τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς είναι απόφοιτος εγκληματολογίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (VUB). Στον κύκλο του ήταν γνωστός ως «ο καθηγητής» ή «ο ακαδημαϊκός», παρατσούκλια που παρέπεμπαν στις σπουδές του.

Ωστόσο, το προσωνύμιο με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός ήταν πολύ πιο σκληρό: «ο Κόφτης δακτύλων». Το 2022 συνελήφθη ενώ βρισκόταν σε γευσιγνωσία κρασιού με τη σύζυγό του, σε ρετιρέ του πολυτελούς ξενοδοχείου Ρενεσάνς Ζυρίχης Τάουερ. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή, παράνομη κατακράτηση, εκβιασμό με τη χρήση πυροβόλου όπλου και ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση.

Το όνομά του είχε συμπεριληφθεί από το 2021 στον κατάλογο της Europol με τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες. Σύμφωνα με την ειδοποίηση της υπηρεσίας, αναζητούνταν για απαγωγή, παράνομη στέρηση της ελευθερίας, εκβιασμό με τη χρήση όπλου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Το παρατσούκλι του συνδέεται με μια υπόθεση του 2010, κατά την οποία είχε κατηγορηθεί ότι έδωσε εντολή για μια πράξη εκδίκησης. Το θύμα φέρεται να υπέστη ακρωτηριασμό ενός δακτύλου με κλαδευτήρι. Ωστόσο, ο Μπρέσερς αθωώθηκε το 2015, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Το 2020 καταδικάστηκε για μια διαφορετική υπόθεση αντεκδίκησης, που αφορούσε την απαγωγή Ολλανδού διακινητή ναρκωτικών. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε, δέχθηκε απειλές θανάτου και τραυματίστηκε με ξυράφι, αφού κατηγορήθηκε ότι ευθυνόταν για την εξαφάνιση ενός φορτίου κοκαΐνης. Μετά την υπόθεση αυτή, ο Μπρέσερς διέφυγε και παρέμεινε ασύλληπτος για δύο χρόνια.

Το όνομά του είχε εμφανιστεί ως υπόπτου και σε τουλάχιστον μία ακόμη βίαιη υπόθεση, αυτή τη φορά στη Γουιάνα της Νότιας Αμερικής. Η υπόθεση αφορούσε τον θάνατο ενός χονδρεμπόρου ρυζιού, του οποίου το φορτίο που είχε κατασχεθεί περιείχε κοκαΐνη. Ο θάνατός του εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε ως κάλυψη, προκειμένου να αποτραπεί η εξάρθρωση του δικτύου της οργάνωσης. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο.

Σέρζιο Ρομπέρτο ντε Καρβάλιο: Ο «Βραζιλιάνος Εσκομπάρ»

Κεντρικό πρόσωπο στην ίδια υπόθεση είναι ο 68χρονος Βραζιλιάνος Σέρζιο Ρομπέρτο ντε Καρβάλιο, ο οποίος στην Ευρώπη έγινε γνωστός ως «ο Βραζιλιάνος Εσκομπάρ». Στη χώρα του χρησιμοποιούσε το προσωνύμιο «Μαγιορ», δηλαδή «Ταγματάρχης», από τον βαθμό που είχε όταν υπηρετούσε στη στρατιωτική αστυνομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής του σταδιοδρομίας συνδύασε τη διαφθορά με την εγκληματική δραστηριότητα.

Ο Καρβάλιο συνελήφθη στις 21 Ιουνίου 2022, σε πολυτελές ξενοδοχείο με θέα στον Δούναβη, στη Βουδαπέστη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού από την Interpol, την Europol, την ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας και την αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).

Γεννήθηκε το 1958 στην Ιμπιπορά, στην πολιτεία Παρανά της νότιας Βραζιλίας, αλλά μεγάλωσε στο Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, μια πολιτεία που βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή μεταξύ Βραζιλίας, Αργεντινής και Παραγουάης και αποτελεί ένα από τα κέντρα του οργανωμένου εγκλήματος στην ήπειρο. Η πρώτη του καταδίκη για διακίνηση ναρκωτικών επιβλήθηκε το 1998 και προέβλεπε ποινή φυλάκισης 15 ετών. Παρ’ όλα αυτά, απομακρύνθηκε από το αστυνομικό σώμα μόλις το 2010.

Αντί να συνεχίσει τη δράση του από τη Λατινική Αμερική, ο Καρβάλιο εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη, κρυμμένος αρχικά στην Πορτογαλία και στη συνέχεια στην Ισπανία. Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, διέμενε σε έπαυλη αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ στη Μαρμπέγια, στην Κόστα ντελ Σολ, χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του Πολ Βούτερ, ενός εύπορου πολίτη του Σουρινάμ.

Από την ισπανική βάση του, η οποία βρίσκεται σε γνωστό κέντρο διεθνούς διακίνησης κοκαΐνης, φέρεται να συντόνιζε από το 2017 έως το 2020 ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος με δραστηριότητα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Η οργάνωση φέρεται να εξειδικευόταν στη μεταφορά ναρκωτικών μέσω λιμανιών, όπως το Σετούμπαλ κοντά στη Λισαβόνα και το Λεϊσόες στη βόρεια Πορτογαλία, καθώς και μέσω του αεροδρομίου της Λισαβόνας. Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν επίσης τα λιμάνια του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας.

Οι πορτογαλικές Αρχές υποψιάζονταν ότι ο Καρβάλιο διατηρούσε δεσμούς με το Πριμέιρο Κομάντο ντα Καπιτάλ (PCC), τη μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση της Βραζιλίας.

Η διεθνής επιχείρηση με περισσότερους από 1.000 αστυνομικούς

Τον Νοέμβριο του 2020, ο Καρβάλιο βρέθηκε κοντά στη σύλληψη, χωρίς τελικά να συλληφθεί, κατά τη διάρκεια συντονισμένων εφόδων στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί από την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Ρουμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη συνδρομή της Europol.

Η επιχείρηση οδήγησε σε 45 συλλήψεις και στην κατάσχεση περισσότερων από 13 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά, 70 πολυτελών αυτοκινήτων, 37 αεροσκαφών και 136 ακινήτων. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, την ίδια χρονιά ο Καρβάλιο φέρεται να σκηνοθέτησε τον θάνατό του, εξασφαλίζοντας πιστοποιητικό θανάτου για τον Πολ Βούτερ, ο οποίος υποτίθεται ότι είχε πεθάνει από επιπλοκές που σχετίζονταν με την COVID-19.

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Βουδαπέστη, όπου συνελήφθη το 2022 χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του Γκιγιέρμο Ντίας Φλόρες, Μεξικανού υπηκόου. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, πριν από τη σύλληψή του είχε χρησιμοποιήσει τουλάχιστον δέκα πλαστές ταυτότητες. Τον Ιούνιο του 2023 εκδόθηκε στο Βέλγιο και οδηγήθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Οι κατηγορίες για 45 τόνους κοκαΐνης και το ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ο Μπρέσερς και ο Καρβάλιο βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης ως οι βασικοί κατηγορούμενοι για την οργάνωση ενός διεθνούς δικτύου διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο φέρεται να μετέφερε έως και 45 τόνους ναρκωτικών στην Ευρώπη. Οι εισαγγελικές Αρχές υποστήριξαν ότι οι δύο άνδρες ηγούνταν μιας πολυεθνικής εγκληματικής επιχείρησης, η οποία λειτουργούσε μέσω εταιρειών-βιτρινών και διακινούσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Μία από τις εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση είναι η Κρίβα Ρόχεμ, επιχείρηση επεξεργασίας νερού με έδρα την Αμβέρσα. Η συγκεκριμένη εταιρεία έδωσε στην υπόθεση και την εναλλακτική ονομασία της, καθώς εξετάζεται ο ρόλος της στο φερόμενο εγκληματικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα νομιμοποιούνταν μέσω κρυπτονομισμάτων, χρηματοπιστωτικών αγορών και επενδύσεων σε ακίνητα. Τα έσοδα χρηματοδοτούσαν την πολύπλοκη εφοδιαστική αλυσίδα για τη μεταφορά κοκαΐνης που παραγόταν στο Περού και τη Βολιβία. Τα ναρκωτικά μεταφέρονταν μέσα από παράνομες διαδρομές στη Βραζιλία, προτού διασχίσουν τον Ατλαντικό και διανεμηθούν σε άγνωστο αριθμό χωρών στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Μπρέσερς αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι έχει πέσει θύμα εκστρατείας δυσφήμισης από τα μέσα ενημέρωσης. «Έχω την έντονη αίσθηση ότι όλα αυτά ενορχηστρώθηκαν από τις Αρχές», δήλωσε. Η υπεράσπισή του αμφισβητεί το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων και έχει ζητήσει την απόρριψη της υπόθεσης. Στη διάρκεια της διαδικασίας, οι δικηγόροι του κατηγόρησαν τον Τύπο ότι «παρουσιάζει μια απολύτως τερατώδη εικόνα του πελάτη μας».

Από την πλευρά του, ο Καρβάλιο δεν παρέστη σε όλες τις συνεδριάσεις λόγω προβλημάτων υγείας, διατηρώντας την αθωότητά του και υποστηρίζοντας ότι διώκεται από τις ομοσπονδιακές Αρχές της Βραζιλίας. «Είμαι στη φυλακή εδώ και πέντε χρόνια και κανείς δεν με ακούει», ανέφερε στο δικαστήριο, προσθέτοντας: «Ένας άνθρωπος με το ίδιο όνομα διέπραξε αυτά τα εγκλήματα, όχι εγώ».

Οι δικηγόροι του, Φρεντερίκ Τιεμπό και Ρενάτ Λάντουιτ, κλήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση, αλλά δεν απάντησαν. Ούτε ο Βέλγος ομοσπονδιακός εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση θέλησε να τοποθετηθεί.

Οι ακροαματικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου, ενώ η ανακοίνωση της ετυμηγορίας αναμένεται στις 15 Δεκεμβρίου. Εφόσον καταδικαστεί, ο Μπρέσερς αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 ετών, ενώ για τον Καρβάλιο προβλέπεται ποινή έως 15 ετών.

Η εξάπλωση των λατινοαμερικανικών καρτέλ στην Ευρώπη

Η υπόθεση Μπρέσερς – Καρβάλιο δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες, η Europol και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντοπίσει πυρήνες λατινοαμερικανικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι δραστηριότητές τους έχουν καταγραφεί στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις σκανδιναβικές χώρες, την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, καθώς και στη βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με τον Άντι Κραγκ, επικεφαλής του Κέντρου Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος της Ευρωπόλ, οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις εδραιώνονται στην Ευρώπη μέσω «μεσιτών» ή μελών των καρτέλ που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικές με την παραγωγή κοκαΐνης στην ήπειρο. Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουν την εξαγωγή της ουσίας από διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούνται ως φορείς ή την επεξεργασία πάστας κόκας που έχει διακινηθεί παράνομα.

«Οι εγκληματίες από τη Λατινική Αμερική εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό. Βλέπουμε την παρουσία τους στην Ευρώπη να αυξάνεται και τις δραστηριότητές τους να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία», ανέφερε ο Κραγκ. Όπως εξήγησε, στο παρελθόν η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς Ευρωπαίοι εγκληματίες υψηλού επιπέδου εγκαθίσταντο επί δεκαετίες στη Λατινική Αμερική. Πλέον, όμως, παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη παρουσία Λατινοαμερικανών εγκληματιών στην Ευρώπη, είτε σε μόνιμη είτε σε ημιμόνιμη βάση.

Πηγές υψηλού επιπέδου από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική εκτιμούν ότι οι οργανώσεις αυτές διευρύνουν τις δραστηριότητες και την επιρροή τους τόσο στην πραγματική όσο και στην ψηφιακή οικονομία. Στην επέκτασή τους συμβάλλουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα κρυπτονομίσματα, οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, καθώς και οι τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της αγοράς ακινήτων.

Πώς ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» ενίσχυσε τα καρτέλ

Ο Χουάν Γκαμπριέλ Τοκατλιάν, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο ντι Τέλα του Μπουένος Άιρες και ειδικός στο οργανωμένο έγκλημα της Λατινικής Αμερικής, εκτιμά ότι ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», όπως εφαρμόστηκε στην Κολομβία, συνέβαλε στο να γίνουν τα καρτέλ πιο ανθεκτικά και ευέλικτα. Ο ίδιος έζησε στην Κολομβία επί 20 χρόνια και υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή εξηγεί την ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να επεκτείνονται διεθνώς.

«Η Ευρώπη έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας τόπος όπου η κατανάλωση ναρκωτικών έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Αν εξετάσει κανείς τις εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, πρόκειται για μια σημαντική αγορά. Τη δεκαετία του 1980, ιδίως όσον αφορά την κοκαΐνη, δεν ήταν σημαντική», ανέφερε.

Ο ίδιος συνέδεσε την ενίσχυση του οργανωμένου εγκλήματος με τη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά και με μια ασυνεπή πολιτική κατά των ναρκωτικών. «Σε αυτό το πλαίσιο της ευρωπαϊκής ζήτησης και μιας ασταθούς αντιναρκωτικής πολιτικής, η οποία στρατιωτικοποιείται αλλά στη συνέχεια συνυπάρχει με την πραγματικότητα, διαμορφώνονται καταστάσεις που καταλήγουν να ενδυναμώνουν το οργανωμένο έγκλημα», σημείωσε.



Από το PCC και το καρτέλ της Σιναλόα στις συνεργασίες με ευρωπαϊκές μαφίες

Όπως ο Καρβάλιο, δεκάδες φερόμενοι ως ηγέτες εγκληματικών οργανώσεων βρίσκονται σε φυλακές της Ευρώπης, αναζητούνται από εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες και την Εuropol ή περιλαμβάνονται στον ερυθρό κατάλογο της Interpol με τους πλέον καταζητούμενους. Μεταξύ των οργανώσεων που αναφέρονται είναι το Πριμέιρο Κομάντο ντα Καπιτάλ (PCC), το Τρέν ντε Αραγουά, το καρτέλ της Σιναλόα, το Κλαν ντελ Γκόλφο και το Λος Λόμπος.

Οι ύποπτοι συνδέονται με υποθέσεις διακίνησης κοκαΐνης προς την Ευρώπη, μεταφοράς όπλων και συνθετικών ναρκωτικών προς τη Λατινική Αμερική, καθώς και συνεργασίας με ευρωπαϊκές εγκληματικές οργανώσεις στα Βαλκάνια ή με την ιταλική μαφία Ντρανγκέτα.

Ο Γκαμπριέλ Φελτράν, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο Σιανς Πο του Παρισιού και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS), υποστηρίζει ότι οργανώσεις όπως το PCC και το καρτέλ της Σιναλόα συνεργάζονται με ευρωπαϊκά εγκληματικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων ομάδες από την Αλβανία και η Ντρανγκέτα, μέσω κοινών επιχειρηματικών σχημάτων.

Όπως εξηγεί, οι οργανώσεις αυτές αγοράζουν κοκαΐνη απευθείας από τους παραγωγούς στη Λατινική Αμερική και μπορούν να την παραδίδουν απευθείας στον τελικό προορισμό της. Με αυτόν τον τρόπο, η κυριότητα των ναρκωτικών δεν αλλάζει πλέον χέρια σε κάθε στάδιο της διαδρομής, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

Η «πλατφορμοποίηση» του οργανωμένου εγκλήματος

Ο Φελτράν περιγράφει αυτή την εξέλιξη ως «πλατφορμοποίηση» του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως οι πολυεθνικές ψηφιακές πλατφόρμες, όπως η Amazon, η Google και η Meta, έτσι και τα καρτέλ ενσωματώνουν τις υποδομές και τα οικονομικά μοντέλα τους, επιδιώκοντας να ελέγχουν ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης ναρκωτικών: από την παραγωγή στο εσωτερικό της Λατινικής Αμερικής μέχρι την πώληση στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων.

Σε αυτό το μοντέλο συγκεντρώνονται στα ανώτερα επίπεδα της οργάνωσης όλες οι βασικές λειτουργίες, από τις επικοινωνίες και τις πληρωμές έως τις πρόδρομες χημικές ουσίες που απαιτούνται για την παρασκευή ναρκωτικών, τα εργαστήρια και τις μεταφορές. Οι μεταφορείς και οι τοπικοί συνεργάτες μπορεί να προσλαμβάνονται ως αμειβόμενοι πάροχοι υπηρεσιών, συχνά χωρίς να γνωρίζουν ποιον εξυπηρετούν, όπως συμβαίνει με τους οδηγούς της Ούμπερ.

Σύμφωνα με τον Φελτράν, πριν από αυτή τη μετάβαση, η διακίνηση βασιζόταν σε συγκεκριμένες διαδρομές και σε πολλούς μεσάζοντες, οι οποίοι αποκτούσαν την κυριότητα των ναρκωτικών σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας. Πλέον, οι οργανώσεις συνενώνονται στα ανώτερα επίπεδα, αγοράζουν απευθείας από τους παραγωγούς και αναλαμβάνουν τη μεταφορά μέχρι τον τελικό προορισμό, χωρίς να χρειάζονται τους ίδιους ενδιάμεσους.

«Η κυριότητα των ναρκωτικών δεν αλλάζει πλέον χέρια. Συγκεντρώνουν τα πάντα, βελτιστοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες και αναπτύσσονται πολύ γρήγορα. Όσο περισσότεροι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, τόσο πιο εξαρτημένοι γίνονται από αυτές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του δικτύου», καταλήγει ο Φελτράν.