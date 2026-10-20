Οι σαουδαραβικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που είχε στόχο την πρωτεύουσα λίγο μετά την κήρυξη συναγερμού από τις αρχές, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Ριάντ.

Το βασίλειο «αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή Χούθι προς την κατεύθυνση του Ριάντ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του μέσω του X ο Τούρκι αλ-Μάλικι, εκπρόσωπος του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης έναντι των φιλοϊρανών μαχητών.

Λίγο μετά τον συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές, δύο εκρήξεις συγκλόνισαν τη σαουδαραβική πρωτεύουσα, έγινε γνωστό από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το βασίλειο στοχοθετείται από σχεδόν καθημερινές επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων καθώς και πετρελαϊκών και αερολιμενικών υποδομών.

Τις τελευταίες ημέρες, τα πλήγματα αυτά έχουν ενταθεί με πρωτοφανή τρόπο, ιδιαίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, το οποίο έκλεισε έπειτα από μια επίθεση στις 10 Οκτωβρίου που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους ενώ εκατοντάδες τραυματίσθηκαν. Ήταν ο πιο βαρύς απολογισμός εδώ και μια δεκαετία στο σαουδαραβικό έδαφος.

Από την αρχή Οκτωβρίου, συνολικά 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις με στόχο σαουδαραβικά αεροδρόμια.