Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, με ανάρτησή του, αναφέρθηκε στην απόφαση να σταλούν 500 επιπλέον στρατιώτες στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασφαλείς Δρόμοι», για την αντιμετώπιση τυχόν νέων βίαιων επεισοδίων. Η σχετική απόφαση αναμένεται να επισημοποιηθεί σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μελόνι, μαζί με σειρά άλλων μέτρων για την ασφάλεια.

«Είναι εύκολο να ανακοινώνεται η αποστολή στρατιωτών χωρίς να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του τι θα πρέπει να κάνουν. Για να έχει νόημα όλο αυτό το θέμα, πρέπει να εγκριθούν από το υπουργικό συμβούλιο μέτρα τα οποία να τους επιτρέπουν να δρουν όπως οι αστυνομικές δυνάμεις μόνο για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να στηρίξουν τους καραμπινιέρους, την αστυνομία και την οικονομική αστυνομία (δηλαδή τρεις μήνες), ερχόμενοι αντιμέτωποι με τα συμβάντα που μόλις παρακολουθήσαμε», υπογράμμισε ο Ιταλός υπουργός.