«Ουσιαστική» συνομιλία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για «την κατάσταση με το Starlink/Starshield, το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί» και την παροχή πυραύλων αναχαίτισης στο Κίεβο, είχε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μία ημέρα αφού είχε κατηγορήσει την Ουάσινγκτον ότι καθυστερεί σκοπίμως την παράδοσή τους.

«Μίλησα με τον Μάρκο Ρούμπιο και είχαμε μια ουσιαστική συνομιλία, εστιασμένη στα ζητήματα που έχουν σημασία. Είμαι ευγνώμων για την προθυμία του να βοηθήσει και για τη σαφή στάση του. Πρώτον, οι πύραυλοι αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, που είναι απαραίτητοι για την προστασία ανθρώπινων ζωών. Δεύτερον, η έγκαιρη προειδοποίηση για ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, η οποία είναι ζωτικής σημασίας. Τρίτον, η κατάσταση με τα Starlink/Starshield, η λειτουργία των οποίων πρέπει να αποκατασταθεί. Όλα αυτά, βεβαίως, εντάσσονται στο πλαίσιο των διπλωματικών μας προσπαθειών για τον τερματισμό αυτού του φρικτού πολέμου και της αδιάκοπης αιματοχυσίας. Συμφωνήσαμε να επικοινωνήσουμε ξανά σύντομα, ώστε να ενημερώσουμε ο ένας τον άλλον για τις εξελίξεις», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

I spoke with Marco Rubio @SecRubio, and it was a substantive conversation – focused on the issues that matter. I am grateful for his readiness to help and his clear position. First, ballistic missile interceptors, which are needed to protect lives. Second, early warning of… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, θα μεταβεί στο Όσλο, για να συμμετάσχει σήμερα σε συνομιλίες με τον Ζελένσκι αλλά και τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ θα πάρει μέρος μέσω βιντεοσύνδεσης, ανακοίνωσε η νορβηγική κυβέρνηση.

«Η Ουκρανία ζήτησε να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Είμαι χαρούμενος που μπορούν να πάρουν μέρος», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε, σε ανακοίνωσή του.

«Στόχος είναι να κατευθύνουμε τις διπλωματικές προσπάθειες σε μια πιο εποικοδομητική οδό», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι, ο Στέρε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα, επεσήμανε η νορβηγική κυβέρνηση.