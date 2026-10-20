Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 25χρονη γυναίκα στην Ινδονησία, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων σε καταρράκτη. Οι φίλοι της κατέγραφαν τις στιγμές με τις κάμερές τους, χωρίς να μπορούν να αποτρέψουν την πτώση της.

Η Γουίντι Ράχμα Πούτρι βρισκόταν το απόγευμα της Πέμπτης στα νερά πάνω από τον καταρράκτη Ρόμπο, στην περιοχή Χαράου, σε προστατευόμενη φυσική περιοχή στη Δυτική Σουμάτρα. Σύμφωνα με τις αρχές, η 25χρονη παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα και έπεσε από τον απότομο γκρεμό.

Οι φίλοι της βιντεοσκοπούσαν την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν ξαπλωμένη ανάσκελα πάνω σε έναν βράχο. Στο υλικό καταγράφεται η στιγμή που χάνει το κράτημά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να πιαστεί από έναν φίλο της, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθεί. Ωστόσο, δεν καταφέρνει να κρατηθεί και γλιστρά από την άκρη, πέφτοντας στο κενό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Αναφέρθηκε ότι το θύμα γλίστρησε και εκτιμάται ότι πνίγηκε και παρασύρθηκε από τα νερά», δήλωσε ο Αμπντούλ Μαλίκ, επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης της Παντάνγκ, σύμφωνα με το Newsflash.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Μετά το περιστατικό ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό της 25χρονης. Περισσότεροι από 100 διασώστες και άλλα μέλη των ομάδων πρώτης απόκρισης συμμετείχαν στις έρευνες, προσπαθώντας να εντοπίσουν τη γυναίκα στην περιοχή κάτω από τον καταρράκτη.

Η σορός της εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα, στον πυθμένα της βαθιάς χαράδρας που βρίσκεται κάτω από τον καταρράκτη Ρόμπο.

Η ανάσυρσή της ήταν μια δύσκολη διαδικασία, λόγω της απότομης πλαγιάς. Οι αρχές χρησιμοποίησαν ένα σύστημα σχοινιών για να μεταφέρουν τη σορό από το σημείο όπου εντοπίστηκε προς τα πάνω, κατά μήκος της πλαγιάς, και στη συνέχεια να την παραδώσουν στην οικογένειά της, όπως ανέφερε ο Αμπντούλ Μαλίκ.