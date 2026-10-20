Τραγικό θάνατο βρήκε μια 25χρονη γυναίκα στην Ινδονησία, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων σε καταρράκτη. Οι φίλοι της κατέγραφαν τις στιγμές με τις κάμερές τους, χωρίς να μπορούν να αποτρέψουν την πτώση της.

Η Γουίντι Ράχμα Πούτρι βρισκόταν το απόγευμα της Πέμπτης στα νερά πάνω από τον καταρράκτη Ρόμπο, στην περιοχή Χαράου, σε προστατευόμενη φυσική περιοχή στη Δυτική Σουμάτρα. Σύμφωνα με τις αρχές, η 25χρονη παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα και έπεσε από τον απότομο γκρεμό.

Οι φίλοι της βιντεοσκοπούσαν την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν ξαπλωμένη ανάσκελα πάνω σε έναν βράχο. Στο υλικό καταγράφεται η στιγμή που χάνει το κράτημά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να πιαστεί από έναν φίλο της, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθεί. Ωστόσο, δεν καταφέρνει να κρατηθεί και γλιστρά από την άκρη, πέφτοντας στο κενό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Αναφέρθηκε ότι το θύμα γλίστρησε και εκτιμάται ότι πνίγηκε και παρασύρθηκε από τα νερά», δήλωσε ο Αμπντούλ Μαλίκ, επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης της Παντάνγκ, σύμφωνα με το Newsflash.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Μετά το περιστατικό ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό της 25χρονης. Περισσότεροι από 100 διασώστες και άλλα μέλη των ομάδων πρώτης απόκρισης συμμετείχαν στις έρευνες, προσπαθώντας να εντοπίσουν τη γυναίκα στην περιοχή κάτω από τον καταρράκτη.

Η σορός της εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα, στον πυθμένα της βαθιάς χαράδρας που βρίσκεται κάτω από τον καταρράκτη Ρόμπο.

ALERT: Woman being recorded lying down on top of a waterfall slips and plunges 65 feet to her death. Windy Rahma Putri, 25, was with friends at the Robo Waterfall in Harau, a protected nature preserve in West Sumatra. While lying in the stream at the top of the waterfall, Putri lost her grip and was swept away by the current as she tried desperately to catch herself. More than 100 first responders took part in the search for Putri, and her body was eventually found at the bottom of the deep ravine below the waterfall the following day. — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 19, 2026

Η ανάσυρσή της ήταν μια δύσκολη διαδικασία, λόγω της απότομης πλαγιάς. Οι αρχές χρησιμοποίησαν ένα σύστημα σχοινιών για να μεταφέρουν τη σορό από το σημείο όπου εντοπίστηκε προς τα πάνω, κατά μήκος της πλαγιάς, και στη συνέχεια να την παραδώσουν στην οικογένειά της, όπως ανέφερε ο Αμπντούλ Μαλίκ.