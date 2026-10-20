Η ανησυχία για νέα επεισόδια στο Παρίσι παραμένει έντονη, παρά τη σχετική ηρεμία που επικράτησε τη νύχτα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαδήλωση του ερχόμενου Σαββάτου.

Για την κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα, μετά τις λεηλασίες και τις συγκρούσεις που σημώθηκαν τις τελευταίες μέρες, μίλησε στο ΕΡΤnews ο δικηγόρος και μόνιμος κάτοικος Παρισιού, Εμμανουήλ Αθανασίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρώτες εντάσεις εκδηλώθηκαν νωρίς, πριν ακόμη φτάσουν στο κέντρο διαδηλωτές από τα προάστια.

Όπως περιέγραψε, από το μεσημέρι οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδιζαν χιλιάδες πολίτες να προσεγγίσουν τον χώρο της συγκέντρωσης, επικαλούμενες την ύπαρξη απαγορευμένων ζωνών γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας.

Κατά την εκτίμησή του, οι αρχικές εντάσεις προκλήθηκαν μεταξύ διαδηλωτών που δεν συμμετείχαν σε επεισόδια.

Ο Εμμανουήλ Αθανασίου σημείωσε, επίσης, ότι οι λεηλασίες δεν περιορίστηκαν σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις πολυτελών ειδών, καθώς στο στόχαστρο βρέθηκαν και μικρές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, κάτοικοι και καταστηματάρχες επιχείρησαν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από τις καταστροφές.

Αυξημένη επιφυλακή ενόψει της νέας κινητοποίησης

Σχετικά με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, ο δικηγόρος εξήγησε ότι εφαρμόστηκαν σε συγκεκριμένα σημεία του κέντρου, εκτιμώντας ότι ο πρακτικός αντίκτυπός τους ήταν περιορισμένος. Ωστόσο, τους ερμήνευσε ως μήνυμα της κυβέρνησης ενόψει της νέας κινητοποίησης.

Παράλληλα, περιέγραψε εικόνα εκτεταμένων ζημιών ακόμη και σε δρόμους όπου, όπως υποστήριξε, δεν είχε περάσει η διαδήλωση. Εκτίμησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να καταστήσει σαφές πως είναι έτοιμη να λάβει αυστηρότερα μέτρα, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν υπάρξει αυτοσυγκράτηση και συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, δεν αποκλείεται να επιβληθούν ευρύτεροι περιορισμοί στην κυκλοφορία στη γαλλική πρωτεύουσα.