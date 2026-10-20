Στην υποδιεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας πέρασε η διερεύνηση της υπόθεσης με την πυρκαγιά στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, για την οποία συνελήφθη σήμερα ένας ύποπτος, όπως έκανε γνωστό στο AFP πηγή της έρευνας.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας 40 ετών, που είναι γνωστός για τη συμμετοχή του στο ακροαριστερό κίνημα και για βιαιοπραγίες επί προσώπου – φορέα εξουσίας και είναι καταχωρημένος στην κατηγορία S (άτομο που μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια του κράτους), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

De nouvelles images montrant l'ampleur des dégâts après l'incendie de la mairie de Limoges nous sont parvenues ce lundi. pic.twitter.com/MrD0yL23Lq — Populaire du Centre (@lepopulaire_fr) October 19, 2026

Ο 40χρονος είναι «ύποπτος στο γεγονός της πυρκαγιάς» στο δημαρχείο του 19ου αιώνα, κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στη Γαλλία, στο περιθώριο των κινητοποιήσεων του Σαββάτου για το κόστος διαβίωσης, και συνελήφθη στην Λιμόζ, διευκρίνισε η εισαγγελία, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

BREAKING:



Historic 143-year-old Limoges town hall in France collapsed after protesters set it on fire. pic.twitter.com/P5IKarLPRE — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το κόστος διαβίωσης μετατράπηκαν σε βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, ανάμεσά τους και η Λιμόζ. Ταραχές ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης και ταραχοποιοί εισέβαλαν στο δημαρχείο για να το πυρπολήσουν.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, ομάδα ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, έσπασε τα παράθυρα του δημαρχείου, εισέβαλε στο κτίριο και έβαλε φωτιά.

Το εσωτερικό του παλαιού τμήματος του δημαρχείου, που εγκαινιάστηκε το 1883, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ η στέγη και το καμπαναριό κατέρρευσαν και μόνο το σύγχρονο τμήμα του κτιρίου διασώθηκε από τους πυροσβέστες.

Hôtel de ville incendié : Limoges blessée, mais la République ne cédera pas



Ce soir, notre hôtel de ville a été la cible des flammes. Comme chacun d’entre vous, j’ai vu avec effroi brûler ce lieu qui appartient à toutes les Limougeaudes et à tous les Limougeauds.



Les… pic.twitter.com/bZ6TvhihwO — Ville de Limoges (@VilleLimoges87) October 18, 2026

Το δημαρχείο της Λιμόζ (Hôtel de Ville de Limoges) χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ιστορικά κτίρια της πόλης.

Η κατασκευή του άρχισε το 1879 και ολοκληρώθηκε το 1883, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Alfred Leclerc.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, οι φλόγες τύλιξαν το εμβληματικό δημαρχείο, με το χαρακτηριστικό καμπαναριό των 43 μέτρων, που ήταν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου.

Περιγράφοντας την καταστροφή, ο νομάρχης της Haute-Vienne ανέφερε ότι το κτίριο «έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί».