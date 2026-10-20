Κρίσιμες είναι οι ώρες για την Αυστραλή, ανεξάρτητη βουλευτή, Έλεν Χέινς, η οποία ακρωτηριάστηκε στο ένα της πόδι, όταν ένας άνδρας έπεσε πάνω της με το αυτοκίνητό του.

Το σοβαρό περιστατικό, που έχει προκαλέσει σοκ στην Αυστραλία, έγινε χθες, Δευτέρα, στην πόλη Γουανγκαράτα και ερευνάται από τις αντιτρομοκρατικές αρχές.

Ο ύποπτος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που έχει ταυτοποιηθεί και έχει συλληφθεί για το σοκαριστικό περιστατικό είναι ο 43χρονος Μπρένταν Νούτζεντ, ακτιβιστής για το περιβάλλον.

Όπως μεταδίδει το BBC, η οικογένεια του άνδρα που κατηγορείται για την επίθεση, σε δήλωσή της χαρακτηρίζει τη φερόμενη επίθεση ως «συντριπτική και ακατανόητη».

Ο πατέρας του υπόπτου, Ροντ Νούτζεντ, και η σύντροφος του, Κριστίν Κάνινγκχαμ, αποκάλυψαν ότι είναι φίλοι με την 65χρονη Έλεν Χέινς «εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια».

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέλη της τοπικής κοινότητας και την αστυνομία που έσπευσαν χθες να βοηθήσουν την Χέλεν μετά από αυτό το συγκλονιστικό και φρικτό έγκλημα», σημείωσαν και πρόσθεσαν πως «η Χέλεν Χέινς είναι ένα βαθιά σεβαστό, εκτιμώμενο και πολύ αγαπητό μέλος της τοπικής μας κοινότητας. Όλη η αγάπη μας και όλες οι σκέψεις μας είναι μαζί με την Χέλεν, την οικογένειά της και τους φίλους της».

Επίσης, η οικογένεια στη δήλωσή της επισημαίνει ότι θα «βοηθήσουν την Αστυνομία της Βικτώριας με κάθε δυνατό τρόπο».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε ότι θεωρεί πως επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ενός απλού τροχαίου ατυχήματος.

#BREAKING: Federal MP Helen Haines has been struck by a car outside her electoral office in Wangaratta.#9News understands the Member for Indi has lost her leg in the incident, in what is believed to be a possible targeted attack.



More to come. pic.twitter.com/sexS4tOK5A — 9News Melbourne (@9NewsMelb) October 19, 2026

«Είναι σαφές ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια. Δεν ήταν ατύχημα, ούτε κάποιος που απλώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και γλίστρησε εκτός δρόμου», ανέφερε στο ABC News. «Είναι απολύτως σαφές ότι η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο να προκαλέσει κακό στην Έλεν Χέινς», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, είπε ότι αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον δράστη να κάνει όπισθεν και να χτυπά τη βουλευτή για δεύτερη φορά, προτού παρέμβει ένας περαστικός.

Επιπλέον, η επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε: «Σε αυτό το στάδιο, φαίνεται ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό».

Εντωμεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθε και η καθοριστική παρέμβαση του κουρέα Ρίκι Τζέφρις, ο οποίος εγκατέλειψε το κουρείο του και ακινητοποίησε τον φερόμενο δράστη.

Ricky Jefferies had only a split second to react when he saw a car had hit Helen Haines outside her Wangaratta office.⁠

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He ran to the driver’s side of the vehicle.⁠

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That’s when he noticed the driver had a knife and, reaching in, Jefferies quickly wrenched the blade from… pic.twitter.com/r9k0FVEMus — The Age (@theage) October 20, 2026

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, χωρίς να ακούσω φρενάρισμα. Ήταν τρελό. Έτρεξα αμέσως έξω, για να δω τι συνέβαινε», περιέγραψε.

«Είχε ένα μαχαίρι. Δεν το είχε βγάλει. Δεν ήμουν άνετος με τις κινήσεις του. Έτσι, το έβγαλα από την τσέπη του και το πέταξα μακριά», δήλωσε ο Τζέφρις, που κράτησε τον ύποπτο στο έδαφος μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

«Απλώς έσκυψα από πάνω του κι όταν βρέθηκε στο έδαφος δεν ήταν πια απειλή. Έτσι, έμεινα μαζί του και του είπα ότι δεν μπορεί να φύγει», πρόσθεσε ο ίδιος.

Άνθρωπος με ακεραιότητα

Η επίθεση κατά της βουλευτού προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης. Η Έλεν Χέινς εξελέγη για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο το 2019, έχοντας εργαστεί προηγουμένως ως νοσηλεύτρια και μαία. Έγινε γνωστή για τις απόψεις της, κυρίως υπέρ της πιο ισχυρής δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της μάχης της υπέρ της περισσότερης διαφάνειας στην πολιτική και κατά της διαφθοράς.

«Η Έλεν Χέινς είναι ένας εξαιρετικά εργατικός άνθρωπος. Διαθέτει εξαιρετική ευφυΐα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αυστραλός πρωθυπουργός. «Υπάρχει λόγος που αγαπούν και θαυμάζουν τόσο πολύ την Έλεν Χέινς: είναι ένας άνθρωπος με ακεραιότητα. Είναι κάποια που αντιμετωπίζει τους πάντες με σεβασμό», τόνισε.

Ο Άνγκους Τέιλορ, επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι η επίθεση εναντίον της Χέινς αποτελεί «σοκ για τη χώρα μας».

«Η βία εις βάρος οποιουδήποτε εκλεγμένου εκπροσώπου — όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν πρεσβεύει– δεν είναι ποτέ αποδεκτή στην Αυστραλία», τόνισε η ακροδεξιά γερουσιαστής Πολίν Χάνσον.

«Ευχαριστούμε για την άμεση παρέμβαση περαστικών και επαγγελματιών υγείας οι οποίοι βοήθησαν, όπως και την αστυνομία για την επέμβασή της», σχολίασε η οικογένεια της Χέινς σε ανακοίνωσή της. «Η οικογένειά μας και η ομάδα της Έλεν δεν πρόκειται να προβούν σε περαιτέρω ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή και ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης», συνέχισε.