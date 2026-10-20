Μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να εμφανίζεται σχεδόν γυμνό στους δρόμους του Παρισιού, με τα εσώρουχά τους, συνοδευόμενη από τον ισχυρισμό ότι «οι δύο άνθρωποι έπεσαν θύματα ληστείας», έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις, το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ότι συνέβη πράγματι.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για μια πόλη που έχει μετατραπεί σε «εμπόλεμη ζώνη», ενώ άλλοι εκφράζουν την οργή και την ανησυχία τους για την κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα. «Εικόνες που θα έπρεπε να τρομάζουν όλο τον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά μία από τις αναρτήσεις, ενώ άλλος χρήστης σχολιάζει: «Ο Μακρόν απογοήτευσε εντελώς τον λαό». Οι αντιδράσεις αυτές ενισχύουν το κλίμα ανησυχίας που έχει ήδη διαμορφωθεί στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων και λεηλασιών που σημειώνονται τις τελευταίες μέρες στη χώρα.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι η επίμαχη φωτογραφία ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ούτε την ύπαρξη του συγκεκριμένου περιστατικού ούτε τον ισχυρισμό ότι το ζευγάρι είχε πέσει θύμα ληστείας.

Σε σχετικό ρεπορτάζ του France 24, η αυθεντικότητα της φωτογραφίας εξετάστηκε με τη χρήση ειδικών ψηφιακών εργαλείων ανίχνευσης περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι η εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν αρκετές οπτικές ασυνέπειες που ενισχύουν το συμπέρασμα αυτό: η ηλικιωμένη γυναίκα φαίνεται να έχει μόλις τέσσερα δάχτυλα, ενώ η μορφή ενός εκ των φερόμενων δραστών παρουσιάζει εμφανείς αλλοιώσεις, καθώς διακρίνονται δύο κεφάλια χωρίς να αποτυπώνεται αντίστοιχο δεύτερο σώμα. Επιπλέον, ένα κολωνάκι που εμφανίζεται στον δρόμο της φωτογραφίας δεν συνάδει με τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του Παρισιού, καθώς δεν εντοπίζεται αντίστοιχη κατασκευή στην πόλη.