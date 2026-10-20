Το Φορντς Κόλονι, στην πόλη Γουίλιαμσμπεργκ της Βιρτζίνια, είναι ένας καταπράσινος, περιφραγμένος οικισμός στην ιστορική περιοχή της πολιτείας, με δίκτυο μονοπατιών μήκους 16 χιλιομέτρων και υπηρεσία φύλαξης όλο το εικοσιτετράωρο.

Στις 5 Ιουνίου 2026, η Κάρι Αν Πάρκινσον, η οποία αποφοίτησε πρόσφατα από τη Νομική και είναι έγκυος στο πέμπτο παιδί της, έκανε βόλτα στη γειτονιά μαζί με τον 5χρονο γιο της. Καθώς επέστρεφαν στο σπίτι, το αγόρι τη ρώτησε αν μπορούσε να πάει σε μια κοντινή λίμνη για να μαζέψει μερικά φτερά χήνας. Η μητέρα του συμφώνησε, εκτιμώντας ότι μπορούσε να διανύσει μόνο του τη μικρή απόσταση και να επιστρέψει με ασφάλεια.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ένας φύλακας του οικισμού χτύπησε την πόρτα της, έχοντας μαζί του το παιδί. Όπως της εξήγησε, ένας γείτονας είχε δει τον μικρό να κυκλοφορεί μόνος και σκόπευε να ειδοποιήσει την αστυνομία για να την καταγγείλει.

Μέσα σε μία ώρα, αστυνομικοί και υπάλληλοι της υπηρεσίας προστασίας ανηλίκων είχαν φτάσει στο σπίτι της Πάρκινσον, ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν υπό διερεύνηση για παραμέληση του παιδιού της.

Η υπόθεση είχε σοβαρές συνέπειες για τη μητέρα. Καταχωρίθηκε στο μητρώο κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων λόγω ανεπαρκούς επίβλεψης, ενώ καταδικάστηκε για συμβολή στην παραβατικότητα ανηλίκου και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή. Η ίδια έχει προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο και αναμένεται να δικαστεί από σώμα ενόρκων το 2027.

Η υπόθεση της Πάρκινσον ήρθε στο φως στο πλαίσιο έρευνας για τη συγγραφή νομικής μελέτης σχετικά με τις πολιτείες των ΗΠΑ που επιχειρούν να ενισχύσουν την ανεξαρτησία των παιδιών, περιορίζοντας τις κυρώσεις σε βάρος γονέων που τους επιτρέπουν να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους χωρίς επίβλεψη. Ανάμεσά τους βρίσκεται, παραδόξως, και η ίδια η Βιρτζίνια.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για μεμονωμένο περιστατικό. Η υπερβολικά ευρεία διατύπωση των νόμων περί παραμέλησης ανηλίκων έχει επανειλημμένα οδηγήσει οικογένειες αντιμέτωπες με τις Αρχές, όπως προκύπτει τόσο από την ακαδημαϊκή έρευνα όσο και από την επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου.

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες, ψυχολόγοι και δημοσιογράφοι αμφισβητούν το μοντέλο της υπερπροστατευτικής ανατροφής, κατά το οποίο οι γονείς επιβλέπουν διαρκώς τα παιδιά τους, περιορίζοντας την αυτονομία τους.

Οι υποθέσεις αυτές αναδεικνύουν μια βασική αντίφαση: όταν ο νόμος δεν καθορίζει με σαφήνεια πότε η έλλειψη επίβλεψης συνιστά παραμέληση, οι γονείς έχουν κάθε λόγο να επιλέγουν τη διαρκή επιτήρηση, ακόμη κι όταν θεωρούν ότι τα παιδιά τους μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια μόνα τους.

Ασαφείς νόμοι, ευρύ πεδίο ερμηνείας

Το 1974, το Κογκρέσο των ΗΠΑ θέσπισε τον νόμο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κακοποίησης παιδιών, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο νόμος προβλέπει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τις πολιτείες για την αναβάθμιση των συστημάτων παιδικής προστασίας και απαιτεί την εφαρμογή διαδικασιών αναφοράς περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης. Για να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση, οι πολιτείες οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες διερεύνησης και καταγραφής των καταγγελιών.

Ωστόσο, οι ορισμοί της κακοποίησης και της παραμέλησης καθορίζονται από την ίδια τη νομοθεσία κάθε πολιτείας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εφαρμογής της.

Στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν ότι κανένα πραγματικό περιστατικό παραμέλησης δεν θα μείνει ατιμώρητο, οι νομοθέτες συχνά καταφεύγουν σε γενικές και ασαφείς διατυπώσεις. Στο Τενεσί, για παράδειγμα, ως «παραμελημένο» χαρακτηρίζεται ένα παιδί που βρίσκεται υπό «παράνομη ή ακατάλληλη φροντίδα». Στον Μισισιπή, αντίστοιχα, ο ορισμός περιλαμβάνει παιδιά που στερούνται «κατάλληλης φροντίδας, κηδεμονίας, επίβλεψης ή υποστήριξης».

Η ασάφεια αυτή μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Ακόμη και όταν ένας γονέας κρίνει ότι το παιδί του είναι αρκετά ώριμο για μια απλή δραστηριότητα, όπως να πάει μόνο του σε μια κοντινή λίμνη, οι Αρχές μπορούν να εκτιμήσουν ότι δεν του παρείχε την απαιτούμενη επίβλεψη.

Δεν είναι η πρώτη μητέρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις Αρχές

Παρόμοιες υποθέσεις έχουν απασχολήσει τις αμερικανικές αρχές τα τελευταία 20 χρόνια.

Το 2013, η Νατάσα Φέλιξ από το Ιλινόι, επέτρεψε στα παιδιά της, ηλικίας 11, 9 και 5 ετών, να παίξουν στο πάρκο δίπλα στο σπίτι τους. Παρότι μπορούσε να τα βλέπει από το παράθυρο, οι Αρχές έκριναν αρχικά ότι η συμπεριφορά της συνιστούσε παραμέληση λόγω ανεπαρκούς επίβλεψης. Η απόφαση ανατράπηκε αργότερα.

Σε άλλο περιστατικό, η Ντέμπρα Χάρελ από τη Νότια Καρολίνα, εργαζόταν σε εστιατόριο της αλυσίδας ΜακΝτόναλντς, ενώ η 9χρονη κόρη της βρισκόταν σε καλοκαιρινές διακοπές. Κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της, της επέτρεψε να παίξει σε πάρκο που απείχε περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, δίνοντάς της κινητό τηλέφωνο για να επικοινωνήσει μαζί της εφόσον χρειαζόταν.

Η Χάρελ συνελήφθη με την κατηγορία της κακουργηματικής παραμέλησης ανηλίκου, παρέμεινε στη φυλακή για 17 ημέρες και έχασε προσωρινά την επιμέλεια της κόρης της.

Το 2024, στο στόχαστρο των Αρχών βρέθηκε η Μπρίτανι Πάτερσον από την Τζόρτζια, όταν ο δεκάχρονος γιος της πήγε με τα πόδια στο Μινέραλ Μπλαφ, έναν μικρό οικισμό σε ορεινή περιοχή, περίπου ένα χιλιόμετρο από το σπίτι τους. Μια γυναίκα τον είδε να περπατά μόνος στον δρόμο και ειδοποίησε την αστυνομία. Η μητέρα συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης συμπεριφοράς. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν τελικά το 2025.

Η υπερπροστασία δεν είναι πάντα προς όφελος των παιδιών

Ενώ η νομοθεσία μπορεί να ωθεί τους γονείς σε αυστηρότερη επιτήρηση, οι επιστημονικές έρευνες αναδεικνύουν τα οφέλη που έχει για τα παιδιά η σταδιακή κατάκτηση της ανεξαρτησίας τους.

Μελέτη του 2020 διαπίστωσε ότι τα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να εξερευνούν μόνα τους το περιβάλλον τους αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην πλοήγηση σε άγνωστα μέρη όταν ενηλικιωθούν.

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι μορφές ανατροφής που επιτρέπουν στα παιδιά να αναλαμβάνουν ελεγχόμενους κινδύνους -από το να σκαρφαλώνουν σε ψηλές κατασκευές στις παιδικές χαρές μέχρι να εξερευνούν το δάσος κοντά στο σπίτι τους- τα βοηθούν να διαχειρίζονται την αποτυχία, τη δυσφορία και την αβεβαιότητα. Πρόκειται για δεξιότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτονομίας και της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ενήλικης ζωής.

Στο ίδιο πλαίσιο, το 2018 η Γιούτα έγινε η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που τροποποίησε τη νομοθεσία της για την παραμέληση ανηλίκων, επιτρέποντας ρητά στα παιδιά να συμμετέχουν σε ανεξάρτητες δραστηριότητες, όπως να πηγαίνουν μόνα τους στο σχολείο ή να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους.

Έκτοτε, άλλες 12 πολιτείες έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες αλλαγές, μεταξύ των οποίων και η Τζόρτζια. Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση της Πάτερσον, οι νομοθέτες της πολιτείας αναθεώρησαν τον ορισμό της παραμέλησης, προβλέποντας ότι παιδιά με επαρκή ωριμότητα και ικανότητες μπορούν να εκτελούν δραστηριότητες χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου, όπως να παίζουν έξω ή να πηγαίνουν σε κοντινά καταστήματα για μικροαγορές.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η παραμέληση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάφωρη αδιαφορία για τις γονεϊκές υποχρεώσεις, η οποία δημιουργεί πραγματικό, σοβαρό και άμεσο κίνδυνο για το παιδί.

Παρά τις νομοθετικές αλλαγές, ωστόσο, γονείς εξακολουθούν να υφίστανται κυρώσεις για αποφάσεις τους ακόμη και όταν δεν έχει προκληθεί καμία βλάβη στα παιδιά τους.

Οι συνέπειες μιας διαπίστωσης παραμέλησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές: από προβλήματα στη μελλοντική επαγγελματική πορεία του γονέα μέχρι την απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένειά του. Εάν ασκηθούν και ποινικές διώξεις, ενδέχεται να επιβληθούν ποινές φυλάκισης, πρόστιμα, υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων γονεϊκής διαπαιδαγώγησης ή συμμόρφωση με συγκεκριμένες εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι μητέρες, οι οποίες συχνότερα αναλαμβάνουν τον ρόλο του βασικού φροντιστή, εκτίθενται δυσανάλογα σε αυτού του είδους τον έλεγχο.

Προστασία των παιδιών ή υπερβολική παρέμβαση;

Το 2023, η Βουλή της Βιρτζίνια τροποποίησε επίσης τον ορισμό της παραμέλησης ανηλίκων, διευκρινίζοντας ότι τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες χωρίς επίβλεψη ενηλίκου, όπως να παίζουν έξω ή να μετακινούνται με τα πόδια ή το ποδήλατο σε κοντινές τοποθεσίες.

Η σχετική διάταξη όριζε ότι οι δραστηριότητες πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού και να μην το εκθέτουν σε κίνδυνο. Δεν καθόριζε, ωστόσο, συγκεκριμένο κατώτατο όριο ηλικίας για την παραμονή χωρίς επίβλεψη.

Με αυτόν τον τρόπο, η τελική κρίση για το πότε ένα παιδί είναι αρκετά ώριμο ώστε να κινηθεί μόνο του αφέθηκε στους γονείς του.

Γιατί, λοιπόν, η Κάρι Αν Πάρκινσον, η οποία δεν είχε προηγούμενο ιστορικό κακοποίησης ή παραμέλησης, βρέθηκε αντιμέτωπη με τις Αρχές;

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο 5χρονος εντοπίστηκε να περπατά χωρίς συνοδεία σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από το σπίτι του, κοντά σε λίμνη. Ο αστυνομικός σημείωσε επίσης ότι η μητέρα «δεν επέδειξε καμία μεταμέλεια», καθώς «επέμεινε ότι ο γιος της ήταν αρκετά ώριμος για να πάει μόνος του και να επιστρέψει αφού μάζευε τα φτερά».

Η ίδια υποστηρίζει ότι στόχος της ήταν να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του παιδιού της και όχι να το εκθέσει σε κίνδυνο. Όπως επισημαίνει, ο γιος της παρακολουθούσε μαθήματα κολύμβησης, ώστε να μπορεί να περιφέρεται με ασφάλεια κοντά σε λίμνες.

Από την άλλη πλευρά, αστυνομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και εισαγγελικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να παραβλέψουν πραγματικά περιστατικά κακοποίησης. Και τέτοιες αποτυχίες έχουν πράγματι καταγραφεί.

Το 2025, ένας 32χρονος άνδρας στο Κονέκτικατ έβαλε φωτιά σε σπίτι στο οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κρατούνταν αιχμάλωτος για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ρεπορτάζ που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παιδικής προστασίας δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν και να σταματήσουν την καταγγελλόμενη κακοποίηση τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις εκπαιδευτικών και συμμαθητών του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του theconversation.com.

Υποθέσεις τέτοιας σοβαρότητας προκαλούν έντονη δημόσια κατακραυγή, ασκούν πίεση στις αρμόδιες υπηρεσίες και ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και στην απομάκρυνση υπαλλήλων από τις θέσεις τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι Αρχές έχουν ισχυρό κίνητρο να διερευνούν διεξοδικά κάθε πιθανή καταγγελία.

Η αυξημένη επαγρύπνηση, ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει και στο αντίθετο άκρο: στην υπερβολική αντίδραση, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ένα παιδί διατρέχει πραγματικό κίνδυνο.

Η αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων προϋποθέτει ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλειά τους και στην αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε παιδιού και κάθε οικογένειας. Η αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, η ωριμότητα και οι πραγματικές συνθήκες, ενδέχεται να οδηγήσει σε άσκοπες παρεμβάσεις.

Άλλωστε, η διερεύνηση αβάσιμων υποθέσεων απορροφά πολύτιμους πόρους από τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο εργασίας και μεγάλη εναλλαγή προσωπικού.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι να περιοριστεί η προστασία των παιδιών, αλλά να εφαρμόζεται με τρόπο που να διακρίνει τον πραγματικό κίνδυνο από τις αποφάσεις γονέων που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν την αυτονομία και την υπευθυνότητά τους.