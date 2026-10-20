Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα, εισέβαλαν σε δημόσια κτίρια και έβαλαν φωτιά σε ένα ιστορικό δημαρχείο, στις χειρότερες αναταραχές που έχει γνωρίσει η Γαλλία τα τελευταία χρόνια, καθώς η βία και οι λεηλασίες εξαπλώθηκαν στις μεγάλες πόλεις κατά τη διάρκεια πανεθνικών διαδηλώσεων.

Περίπου 2.400 άτομα συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι χιλιάδες επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν. Οι ταραχές επισκίασαν τις διαδηλώσεις κατά της αύξησης του κόστους διαβίωσης και των κακών συνθηκών στα σχολεία, στις οποίες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την «αχαλίνωτη βία» που άσκησαν «επαναστατικά στοιχεία από ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες, στα οποία προσχώρησαν πολυάριθμοι εγκληματίες».

Πιθανόν να ακολουθήσουν και άλλες διαδηλώσεις. Οργανώσεις μαθητών λυκείου και φοιτητών κάλεσαν σε νέες διαδηλώσεις την Πέμπτη και το Σάββατο. Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λυκείου προέτρεψε τους νέους να «βγουν στους δρόμους» και υποστήριξε τη συνέχιση των αποκλεισμών και των διαδηλώσεων.

Μια ομάδα ακτιβιστών που επιδιώκει να αναβιώσει το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» του 2018 ενάντια στις κοινωνικές αδικίες ανακοίνωσε επίσης πανεθνικές διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο με το σύνθημα «Ο Μακρόν πρέπει να φύγει».

Η βία θυμίζει τις ταραχές που συγκλόνισαν τη Γαλλία την τελευταία δεκαετία

Οι ζημιές ήταν συγκρίσιμες με αυτές των διαδηλώσεων των κίτρινων γιλέκων στην κορύφωσή τους, δήλωσε ο Σεμπαστιάν Ροσέ, ερευνητής-καθηγητής στο πολιτικό ινστιτούτο Sciences Po Grenoble, ο οποίος μελετά θέματα αστυνόμευσης.

Το κίνημα, που αρχικά πυροδοτήθηκε από την αντίθεση στις αυξήσεις των φόρων στα καύσιμα, οδήγησε σε επανειλημμένες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Μακρόν. Ορισμένες διαδηλώσεις κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις, με αυτοκίνητα να καίγονται, καταστήματα να λεηλατούνται και την Αψίδα του Θριάμβου να υφίσταται βανδαλισμούς κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Παρίσι.

«Όσον αφορά τις καταστροφές και τις ζημιές, η κατάσταση είναι πιθανώς παρόμοια με εκείνη των δύο πρώτων Σαββατοκύριακων του Δεκεμβρίου 2018», δήλωσε ο Ροσέ, σύμφωνα με το Associated Press.

Τον Ιούνιο του 2023, η δολοφονία ενός 17χρονου από την αστυνομία στα περίχωρα του Παρισιού προκάλεσε επίσης ημέρες ταραχών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ταραξίες λεηλάτησαν καταστήματα και έβαλαν φωτιά σε δημόσια κτίρια. Χιλιάδες άτομα συνελήφθησαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν.

Η Γαλλία βίωσε επίσης τρεις εβδομάδες ταραχών το 2005, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αυτό που ξεχωρίζει τις πρόσφατες αναταραχές, υποστήριξε ο Ροσέ, ο οποίος μελετά θέματα αστυνόμευσης και βίας για περισσότερα από 30 χρόνια, είναι οι τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τα όπλα της αστυνομίας.

«Έχουμε έναν απολογισμό που δεν έχει ξαναδεί κανείς τα τελευταία 40 χρόνια», είπε. Ο Ροσέ ανέφερε ότι έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, ακρωτηριάστηκαν κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων διαδηλώσεων, χάνοντας χέρια ή μάτια.

Η αστυνομία έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τη χρήση μη θανατηφόρων χειροβομβίδων και άλλων όπλων καταστολής ταραχών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων.

«Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη όπου η αστυνομία ακρωτηριάζει τόσο πολύ τους διαδηλωτές», δήλωσε ο Ροσέ, αναφερόμενος σε πανεπιστημιακές βάσεις δεδομένων που κατατάσσουν την Ισπανία σε μακρινή δεύτερη θέση.

Οι Αρχές κατηγορούν «ακροαριστερούς ριζοσπάστες» και ευκαιριακούς εγκληματίες

Οι Αρχές απέδωσαν επανειλημμένα μέρος της βίας σε ομάδες «ακροαριστερών ριζοσπαστών», ακολουθούμενες από ομάδες εγκληματιών που εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για λεηλασίες. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί χαρακτήρισε το φαινόμενο ως «αναταραχή οργανωμένη με πρωτοφανή τρόπο».

Ωστόσο, ο Ροσέ ανέφερε ότι η ακροαριστερή περιθωριακή ομάδα ήταν πολύ μικρή και χαλαρά οργανωμένη για να ευθύνεται μόνη της για βία τέτοιας κλίμακας. Οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το κίνημα αριθμεί περίπου 3.000 άτομα σε όλες τις διάφορες παρατάξεις του, οι οποίες στερούνται επίσημων δομών, ανέφερε.

Οι βίαιοι ακροαριστεροί ακτιβιστές και οι βάνδαλοι επιδιώκουν επίσης διαφορετικούς στόχους, σημείωσε ο Ροσέ.

Οι ακτιβιστές επιτίθενται συνήθως σε σύμβολα του καπιταλισμού και της παγκόσμιας οικονομίας, όπως τράπεζες και εστιατόρια McDonald’s. Οι βάνδαλοι στοχεύουν καταστήματα αθλητικών ειδών και ηλεκτρονικών ειδών για να κλέψουν εμπορεύματα και όχι για να εκφράσουν πολιτικό μήνυμα, είπε. «Ο στόχος τους δεν είναι συμβολικός. Είναι η απόκτηση αγαθών».

Ο Μακρόν δεσμεύεται να υιοθετήσει μια «αδιάλλακτη» στάση

Ο Μακρόν δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει μια «αδιάλλακτη» στάση έναντι των ταραχοποιών, προσθέτοντας ότι οι περιφερειακοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης θα χρησιμοποιήσουν όποια μέτρα χρειαστούν για την προστασία των επιχειρήσεων και των δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ορισμένων συγκεντρώσεων, αν χρειαστεί.

Ο Μακρόν διέταξε επίσης τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις αδυναμίες στη συλλογή πληροφοριών και στον σχεδιασμό, οι οποίες ενδέχεται να οδήγησαν τις Αρχές να υποτιμήσουν το ενδεχόμενο βίας.

Οι Αρχές αποφάσισαν να επιβάλουν τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας όπου κρίνεται απαραίτητο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας σε δύο περιοχές του Παρισιού που έχουν πληγεί από τη βία.

Περίπου 2.400 άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκ των οποίων 855 στην περιοχή του Παρισιού, 101 στη Μασσαλία και 199 στη Λυών, σύμφωνα με τις Αρχές.

Στην περιοχή της πρωτεύουσας, οι συλλήψεις οδήγησαν στην κράτηση 557 ατόμων από την αστυνομία, εκ των οποίων το 78% ήταν ενήλικες, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς του Παρισιού.

Στο Λιμόζ, μια πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το δημαρχείο του 19ου αιώνα.

Οι περισσότερες ποινικές υποθέσεις αφορούν υλικές ζημιές, συμμετοχή σε ομάδες που σχηματίστηκαν με σκοπό τη διάπραξη βίας και επίθεση κατά αστυνομικών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.