Στο επίκεντρο νέας διπλωματικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία βρέθηκε η παρενόχληση μιας γυναίκας με διπλή, ισραηλινή και τουρκική, υπηκοότητα σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο επέκρινε την Άγκυρα για τη στάση της απέναντι στη Χαμάς, συνδέοντας τις σχέσεις της με την οργάνωση με το κλίμα που επικρατεί στους δρόμους της χώρας.

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν εκτυλίχθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Istinye Park, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Sarıyer της Κωνσταντινούπολης.

Η γυναίκα, που ταυτοποιείται ως Κλαούντια Μεδίνα Χάλφον και εργάζεται στον χώρο του ιατρικού τουρισμού, φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπη με ομάδα περίπου 20 έως 25 ατόμων. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες και φώναζαν αντιισραηλινά συνθήματα, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, περικύκλωσαν τη γυναίκα.

🚨🇹🇷🇮🇱 Así es como se ve el odio asesino. La habrían matado a golpes si el personal de seguridad del centro comercial no hubiera intervenido. Una guía turística israelí, nacida en Turquía, fue atacada por violentos partidarios del terrorismo en Turquía. https://t.co/I0O0Mii23E — Isaac (@isaacrrr7) October 18, 2026

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι διαδηλωτές φέρονται να την αποκαλούσαν «τρομοκράτισσα» και «δολοφόνο παιδιών». Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε έντονη λεκτική σύγκρουση, ενώ σημειώθηκαν και σπρωξίματα. Τελικά, χρειάστηκε η παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας του εμπορικού κέντρου, προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η σκληρή αντίδραση του Ισραήλ

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση δημόσια αντίδραση του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε την Τουρκία ότι παρέχει φιλοξενία σε στελέχη της Χαμάς. Παράλληλα, συνέδεσε τη συγκεκριμένη πολιτική της Άγκυρας με την παρενόχληση της γυναίκας στην Κωνσταντινούπολη.

«Η Τουρκία απλώνει το κόκκινο χαλί για τους τρομοκράτες της Χαμάς. Τώρα μια Ισραηλινή-Τουρκάλα πολίτιδα παρενοχλείται και της φωνάζουν σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης», ανέφερε το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Turkey rolls out the red carpet for Hamas terrorists. Now an Israeli-Turkish citizen is harassed and screamed at in an Istanbul mall. When a government gives terrorists a safe haven, it should come as no surprise when their hatred is echoed on its streets. Disgraceful and unacceptable. https://t.co/DljVqI1W0o — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 19, 2026

Στην ίδια τοποθέτηση, το υπουργείο προχώρησε σε ακόμη πιο αιχμηρή κριτική για τη στάση της τουρκικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση των στελεχών της Χαμάς από την Άγκυρα συμβάλλει στη διάδοση εχθρικών αντιλήψεων.

«Όταν μια κυβέρνηση προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες, δεν αποτελεί έκπληξη όταν το μίσος τους αντηχεί στους δρόμους της. Απαράδεκτο και αίσχος», πρόσθεσε το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Οι διαδικτυακές επιθέσεις πριν από το περιστατικό

Η υπόθεση, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε αρχίσει να προκαλεί αντιδράσεις και πριν από την ένταση στο εμπορικό κέντρο. Τις προηγούμενες ημέρες, η Κλαούντια Μεδίνα Χάλφον φέρεται να είχε δεχθεί επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φιλοπαλαιστινιακές ομάδες.

Οι συγκεκριμένες ομάδες την κατηγορούσαν ότι, μέσω των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού στις οποίες δραστηριοποιείται, διευκολύνει την άφιξη Ισραηλινών στρατιωτών στην Τουρκία. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη απευθυνθεί στις εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης δύο ημέρες πριν από το συμβάν, καταγγέλλοντας ότι είχε γίνει στόχος επιθέσεων και στοχοποίησης.