Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού δημαρχείου του 19ου αιώνα στη Λιμόζ της κεντρικής Γαλλίας, το οποίο κάηκε, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Σαββάτου.

Το κτίριο, που έστεκε εκεί από το 1883, έχει γίνει στάχτη και αποκαΐδια, ενώ η οροφή και το καμπαναριό έχουν καταρρεύσει. Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί από drones αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής.

De nouvelles images montrant l'ampleur des dégâts après l'incendie de la mairie de Limoges nous sont parvenues ce lundi. pic.twitter.com/MrD0yL23Lq — Populaire du Centre (@lepopulaire_fr) October 19, 2026

Όπως είχε γράψει η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, ομάδα ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, έσπασε τα παράθυρα του δημαρχείου, εισέβαλε στο κτίριο και έβαλε φωτιά.

Περιγράφοντας την καταστροφή, ο νομάρχης της Haute-Vienne ανέφερε ότι το κτίριο «έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί».

Το ιστορικό καμπαναριό κατέρρευσε λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, ενώ η φωτιά είχε ήδη επεκταθεί στη στέγη και στον ξύλινο σκελετό της.

BREAKING:



Historic 143-year-old Limoges town hall in France collapsed after protesters set it on fire. pic.twitter.com/P5IKarLPRE — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 17, 2026

Πάντως, τα εμβληματικά κτίρια της Λιμόζ δεν ήταν τα μόνα που βρέθηκαν στο στόχαστρο οργισμένων διαδηλωτών, καθώς ομάδες μασκοφόρων έβαλαν φωτιές και επιτέθηκαν και σε άλλα δημαρχεία σε διάφορες πόλεις.