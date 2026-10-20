Τέλος στις φήμες ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έπεσε σε κώμα από εγκεφαλική αιμορραγία και πέθανε, έβαλαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του.

Χθες, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, δόθηκαν στη δημοσιότητα εικόνες με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να απεικονίζεται «σε χώρο της έκθεσης ενδυμάτων και υποδημάτων του κλάδου της ελαφράς βιομηχανίας», επιθεωρώντας παιδικά υποδήματα και γυναικεία παλτό και κάνοντας χειρονομίες προς αξιωματούχους.

NEW: Kim Jong Un on Monday "looked round the venue of the garment and footwear exhibition of the field of light industry," DPRK state media said.



The photo-report came after rumors emerging on social media suggested he had died yesterday.https://t.co/rAZQMp2Uk6 pic.twitter.com/hmjRn06KX5 — NK NEWS (@nknewsorg) October 19, 2026

Λίγες ώρες νωρίτερα, στα social media είχε κυκλοφορήσει μια φήμη που έλεγε ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία και πέθανε σε κινεζικό νοσοκομείο.

Η φημολογία αυτή φέρεται να προήλθε από τον Κινέζο αντιφρονούντα, Wanjun Xie, ο οποίος διαμένει στις ΗΠΑ και είναι πρόεδρος του Κινεζικού Δημοκρατικού Κόμματος και έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο Κιμ είχε πεθάνει.

Rumors circulate that Kim Jong-un has died, thwarting Kim Ju-ae's succession plans and potentially plunging North Korea into civil war. The Chinese Communist Party has reportedly dispatched 9,000 troops to Pyongyang to assist Kim Ju-ae in stabilizing her regime. In preparation… — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026

«Φημολογείται ότι πρόσφατα ο Κιμ Γιονγκ Ουν, Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και Ανώτατος Ηγέτης της Βόρειας Κορέας, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και έπεσε σε κώμα», είχε γράψει στο X.

«Αν και μια ομάδα ιατρικών εμπειρογνωμόνων από το Νοσοκομείο του Ιατρικού Κολλεγίου της Ένωσης του Πεκίνου αποστάληκε στη Βόρεια Κορέα για να βοηθήσει στη θεραπεία του, οι κακές ιατρικές συνθήκες στη Βόρεια Κορέα ανάγκασαν τον Κιμ Γιονγκ-ουν να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο του Ιατρικού Κολλεγίου της Ένωσης του Πεκίνου για επείγουσα θεραπεία. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και του γεγονότος ότι είχε παρέλθει το βέλτιστο χρονικό διάστημα για θεραπεία, ο Κιμ Γιονγκ-ουν υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε. Η σορός του μεταφέρθηκε κρυφά πίσω στη Βόρεια Κορέα, και η είδηση του θανάτου του κρατείται μυστική», είχε προσθέσει ο ίδιος.

Απαντώντας σε αυτούς τους ισχυρισμούς, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας δημοσίευσε τις φωτογραφίες ως απόδειξη ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας είναι ζωντανός.

Βέβαια, ακόμα και έτσι, κάποιοιοι παραμένουν δύσπιστοι και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στις φωτογραφίες να απεικονίζεται σωσίας του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.