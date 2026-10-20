Ήρωας έγινε ο Αυστραλός κουρέας, Ρίτσαρντ Τζέφρις, γιατί έφυγε τρέχοντας από το κατάστημά του, προκειμένου να εμποδίσει τη διαφυγή ενός άντρα, τον οποίο οι Αρχές θεωρούν ύποπτο, καθώς φέρεται να έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του στο μέλος του κοινοβουλίου, Έλεν Χέινς, στη μικρή πόλη Γουάνγκαρατα της Αυστραλίας.

Ο Τζέφρις είχε μόλις τελειώσει τα κουρέματα των νεαρών μελών μιας οικογένειας χθες, όταν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, άκουσε έναν «δυνατό γδούπο» έξω από το κατάστημά του και κατάλαβε ότι ο οδηγός ενός LandCruiser είχε χτυπήσει τη Χέινς, αφήνοντάς την σοβαρά τραυματισμένη.

What a bloody legend and hero!



Ricky Jefferies is a Aussie father of three who runs a small barbershop near the electorate office of Dr. Helen Haines MP, in northeastern Victoria.



After he witnessed the car ramming against Dr. Haines, he immediately ran to stop the driver. When… pic.twitter.com/gkht7iq9od — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) October 19, 2026

«Αυτό ήταν τρελό. Αμέσως έτρεξα μπροστά για να δω τι είχε συμβεί», δήλωσε ο ίδιος σήμερα στους δημοσιογράφους.

Όπως εξήγησε, έτρεξε για να βοηθήσει την καταξιωμένη τοπική βουλευτή, αρπάζοντας ένα μαχαίρι από την τσέπη του υπόπτου της επίθεσης και βγάζοντας τον έξω από το αυτοκίνητο.

«Είχε ένα μαχαίρι. Δεν το είχε βγάλει. Δεν ήμουν άνετος με τις κινήσεις του. Έτσι, το έβγαλα από την τσέπη του και το πέταξα μακριά», δήλωσε ο Τζέφρις, που κράτησε τον ύποπτο στο έδαφος μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Ricky Jefferies had only a split second to react when he saw a car had hit Helen Haines outside her Wangaratta office.⁠

⁠

He ran to the driver’s side of the vehicle.⁠

⁠

That’s when he noticed the driver had a knife and, reaching in, Jefferies quickly wrenched the blade from… pic.twitter.com/r9k0FVEMus — The Age (@theage) October 20, 2026

«Απλώς έσκυψα από πάνω του κι όταν βρέθηκε στο έδαφος δεν ήταν πια απειλή. Έτσι, έμεινα μαζί του και του είπα ότι δεν μπορεί να φύγει», πρόσθεσε ο ίδιος, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η 65χρονη Χέινς μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, φέρεται να έχει χάσει το πόδι της.