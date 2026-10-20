Αναστάτωση στην αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να προκαλέσει η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI (GTA 6), καθώς εκτιμάται ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιλέξουν να απουσιάσουν από τις δουλειές τους προκειμένου να αφιερώσουν την ημέρα στο νέο βιντεοπαιχνίδι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, οι απώλειες στην παραγωγικότητα της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσαν να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε μόλις 24 ώρες, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για μαζικές απουσίες εργαζομένων.

Το παιχνίδι, ένα από τα πλέον αναμενόμενα στην ιστορία της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου 2026.

Έως 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι ενδέχεται να απουσιάσουν

Οι εκτιμήσεις που επικαλούνται διεθνή δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έως και 1,5 εκατομμύριο εργαζομένους στις ΗΠΑ που θα μπορούσαν να μην εμφανιστούν στις θέσεις τους την ημέρα της κυκλοφορίας.

Ορισμένοι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν ημέρες κανονικής άδειας, ενώ άλλοι ενδέχεται να δηλώσουν ασθένεια για να εξασφαλίσουν περισσότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες τους.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, υπάρχουν ήδη εργαζόμενοι που έχουν κρατήσει ημέρες από την ετήσια άδειά τους ειδικά για την κυκλοφορία του GTA 6, ώστε να εξερευνήσουν από την πρώτη στιγμή τον εικονικό κόσμο της Vice City, της φανταστικής πόλης που είναι εμπνευσμένη από το Μαϊάμι.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη ημερομηνία στον προγραμματισμό των αδειών τους, αντιμετωπίζοντας την κυκλοφορία του παιχνιδιού ως ένα γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα του προσωπικού.

Πάντως, οι αριθμοί αυτοί αποτελούν προβλέψεις και όχι καταγεγραμμένες απουσίες, ενώ το πραγματικό οικονομικό κόστος θα εξαρτηθεί από το πόσοι εργαζόμενοι θα λείψουν και από το εάν η εργασία τους θα αναπληρωθεί.

Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια πριν ακόμη κυκλοφορήσει

Την ώρα που οι επιχειρήσεις ανησυχούν για πιθανές απώλειες παραγωγικότητας, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το παιχνίδι αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η Take-Two Interactive, μητρική εταιρεία της Rockstar Games, προβλέπει λειτουργικές ταμειακές ροές άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού της έτους, με το GTA 6 να αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της εκτίμησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στην πλατφόρμα παρακολούθησης πωλήσεων Sensor Tower, τα εκτιμώμενα έσοδα από προπαραγγελίες πλησιάζουν ήδη τα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Το τεράστιο ενδιαφέρον δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η σειρά Grand Theft Auto συγκαταλέγεται στις εμπορικά πιο επιτυχημένες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.

Τι είχε συμβεί με την κυκλοφορία του GTA 5 το 2013

Το ενδεχόμενο μαζικών απουσιών από την εργασία δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τη συγκεκριμένη σειρά.

Όταν κυκλοφόρησε το Grand Theft Auto V, το 2013, χιλιάδες παίκτες είχαν προγραμματίσει να μείνουν εκτός εργασίας προκειμένου να ασχοληθούν με το παιχνίδι.

Σε δημοσκόπηση του IGN, στην οποία συμμετείχαν περίπου 11.000 αναγνώστες, το 46% δήλωσε ότι είχε ήδη πάρει άδεια για την ημέρα κυκλοφορίας, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε ανέφερε ότι σκόπευε να δηλώσει ασθένεια.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός Cadena SER, το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του GTA 5 καταγράφηκαν απουσίες από την εργασία που αντιστοιχούσαν στο 6% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 35 ετών στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ψυχαγωγία επηρεάζει την εργασία

Ανάλογα φαινόμενα έχουν καταγραφεί και με μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2011, όταν προβλήθηκε στις αμερικανικές αίθουσες η τελευταία ταινία της σειράς Harry Potter, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι περίπου το 5% των εργαζομένων απουσίασε από τη δουλειά του την ημέρα της πρεμιέρας.

Ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο αποδίδεται στην κυκλοφορία της ταινίας Avengers: Endgame, το 2019.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται η New York Post, οι απουσίες εργαζομένων κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της ταινίας φέρεται να προκάλεσαν απώλειες παραγωγικότητας που πλησίασαν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η περίπτωση του GTA 6, ωστόσο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της τεράστιας απήχησης της σειράς και της δυνατότητας των παικτών να αφιερώσουν πολλές ώρες στον εικονικό κόσμο της.

Με την ημερομηνία κυκλοφορίας να πλησιάζει, οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των εργαζομένων που θα προτιμήσουν τη Vice City από το γραφείο τους αναδεικνύουν τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιρροή που μπορεί πλέον να ασκεί ένα βιντεοπαιχνίδι.