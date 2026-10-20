Τραγωδία σημειώθηκε σε παράνομο ορυχείο χρυσού στην Κολομβία, όπου 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά ακόμη τραυματίστηκαν, όταν κατολίσθηση οδήγησε στην κατάρρευση υπόγειων στοών, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησαν τη Δευτέρα (19/10) οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην τοποθεσία Τσαμπέρο του δήμου Σάντα Μπάρμπαρα δε Ισκουαντέ, στον νομό Ναρίνιο της νοτιοδυτικής Κολομβίας.

Una grave emergencia minera golpea al Pacífico nariñense. Un derrumbe en una mina de extracción de oro, ubicada en la vereda El Chambero, municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, dejó al menos nueve personas fallecidas, según los reportes preliminares. Cerca de 30 trabajadores se encontraban en el lugar cuando ocurrió el deslizamiento de tierra. Las autoridades intentan establecer cuántas personas podrían permanecer atrapadas. Las labores de búsqueda enfrentan dificultades por las condiciones geográficas y de acceso a la zona. La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo aéreo, atención hospitalaria y garantías de seguridad para los organismos de socorro que participan en la emergencia. El balance de víctimas sigue en verificación, mientras las comunidades esperan información sobre las personas desaparecidas. #Nariño #TragediaMinera #SantaBárbaraDeIscuandé #Minería #Emergencia #PacíficoColombiano #GestiónDelRiesgo #NoticiasColombia #TPNoticias