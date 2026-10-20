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Τραγωδία σημειώθηκε σε παράνομο ορυχείο χρυσού στην Κολομβία, όπου 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά ακόμη τραυματίστηκαν, όταν κατολίσθηση οδήγησε στην κατάρρευση υπόγειων στοών, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησαν τη Δευτέρα (19/10) οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην τοποθεσία Τσαμπέρο του δήμου Σάντα Μπάρμπαρα δε Ισκουαντέ, στον νομό Ναρίνιο της νοτιοδυτικής Κολομβίας.

Ο νομάρχης Λουίς Αλφόνσο Εσκομπάρ ανακοίνωσε πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει ολοκληρωθεί.

Τα δυστυχήματα είναι συχνά σε παράνομα ορυχεία της Κολομβίας, λόγω της έλλειψης μέτρων ασφαλείας. Τον Αύγουστο, 13 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε άλλο παράνομο χρυσωρυχείο του Ναρίνιο.