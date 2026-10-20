Απροειδοποίητη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα (19/10) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των επαφών.

Το ταξίδι του Χέγκσεθ στο Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ούτε από το Πεντάγωνο ούτε από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, υπογραμμίζει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τις τελευταίες ημέρες, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την στήριξή του στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ – τις πρώτες μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 που συγκλόνισε τη χώρα και βύθισε τη Μέση Ανατολή στο χάος, καθώςακολούθησαν ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο και στο Ιράν.