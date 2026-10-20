Σοβαρά εμπόδια στην ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας προκαλεί η στάση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δεν έχει δώσει ακόμη την απαραίτητη άδεια για τη μεταφορά συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Η εκκρεμότητα αφορά και στρατιωτικό εξοπλισμό που προτίθενται να παραχωρήσουν στο Κίεβο συμμαχικές χώρες. Ωστόσο, επειδή τα Patriot κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επανεξαγωγή τους απαιτεί προηγούμενη αμερικανική έγκριση.

Αμερικανός αξιωματούχος και τρεις ακόμη πηγές με γνώση των σχετικών διαδικασιών ανέφεραν στην εφημερίδα ότι το Πεντάγωνο δεν έχει προχωρήσει στην απαιτούμενη εξουσιοδότηση, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε εκκρεμότητα παραδόσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την ουκρανική αεράμυνα.

Η καθυστέρηση καταγράφεται σε μια περίοδο νέας έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να επιδιώκει στενότερη επικοινωνία με τη Μόσχα, ενώ παράλληλα εντείνει την κριτική του προς την ουκρανική ηγεσία.

Ζελένσκι – «Δύσκολο να εξηγηθούν» οι αμερικανικές αποφάσεις

Τη δυσαρέσκειά του για τους χειρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης εξέφρασε τη Δευτέρα (19/10) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός ηγέτης αναφέρθηκε τόσο στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αποστολή στρατιωτικού υλικού όσο και στους περιορισμούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί στη διαβίβαση πληροφοριών για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις.

Χαρακτήρισε τις σχετικές αποφάσεις «δύσκολο να εξηγηθούν», εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συνέπειές τους στην αμυντική ικανότητα της χώρας του.

Η ουκρανική πλευρά επιμένει ότι η έγκαιρη προμήθεια αντιαεροπορικών συστημάτων και πυρομαχικών είναι κρίσιμη για την προστασία των πόλεων, των ενεργειακών υποδομών και του άμαχου πληθυσμού από τα ρωσικά πλήγματα.

Σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης

Νεότερα στοιχεία της Washington Post δείχνουν ότι το πρόβλημα αφορά ειδικότερα την έγκριση μεταφοράς αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, για την οποία απαιτείται η συγκατάθεση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι τα διαθέσιμα αποθέματα της Ουκρανίας έχουν περιοριστεί δραματικά, την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να χρησιμοποιεί βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τα επανειλημμένα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο. Σύμφωνα με το Associated Press, πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις έπληξαν 28 κρίσιμες εγκαταστάσεις, αφήνοντας περισσότερους από 500.000 ανθρώπους χωρίς βασικές υπηρεσίες ηλεκτροδότησης και θέρμανσης.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η ουκρανική πλευρά δεν είχε λάβει εγκαίρως προειδοποιήσεις από τους εταίρους της για τις επικείμενες επιθέσεις, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με την ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών.

Διαψεύδει ο Ρούμπιο τη διακοπή ανταλλαγής πληροφοριών

Οι ουκρανικές αιτιάσεις, πάντως, αμφισβητούνται από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αρνήθηκε τη Δευτέρα ότι είχε διακοπεί η παροχή πληροφοριών προς το Κίεβο. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, είχε υποστηρίξει ότι σημειώθηκε προσωρινή διακοπή, προτού αποκατασταθεί η συνεργασία.

Ανάλογη διαφωνία έχει προκύψει και για το δορυφορικό σύστημα Starshield της SpaceX, το οποίο χρησιμοποιείται σε ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η ουκρανική πλευρά αποδίδει τους περιορισμούς που καταγγέλλει σε αμερικανικές πολιτικές αποφάσεις, ενώ αξιωματούχοι των ΗΠΑ απορρίπτουν τις συγκεκριμένες αιτιάσεις.

Η επίθεση Τραμπ στον Ζελένσκι και οι ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στις παραδόσεις όπλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει δημοσίως τον Ουκρανό πρόεδρο για τη συνέχιση των επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι αυτές επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι δεν επιδιώκει πραγματικά τον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας ακόμη και αιχμές για την ανάγκη αλλαγής της ουκρανικής διαπραγματευτικής εκπροσώπησης.

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν νέα ένταση μεταξύ των δύο ηγετών, ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον για χαλάρωση ορισμένων περιορισμών που αφορούν τη ρωσική ενέργεια.

Νέες διπλωματικές επαφές στη Νορβηγία

Παρά το επιβαρυμένο κλίμα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζουν επαφές στη Νορβηγία μέσα στην εβδομάδα, με αντικείμενο την ουκρανική κρίση.

Πηγές με γνώση των προετοιμασιών αναφέρουν ότι αναμένεται να συμμετάσχει και ο Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα.

Στις συζητήσεις ενδέχεται να λάβουν μέρος εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενώ ο Γουίτκοφ σχεδιάζει επίσης επίσκεψη στη Ρωσία για επαφές με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το εάν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο παραμένει αβέβαιο, καθώς οι διαφωνίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο έχουν πλέον επεκταθεί τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό πεδίο.