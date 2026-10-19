Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνάντησης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά την περιοδεία που προγραμματίζει ο ένοικος του Λευκού Οίκου στην Ασία τον επόμενο μήνα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια επαφή, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο θα υπάρξει σχετικό αίτημα για συνάντηση.

Η τοποθέτησή του έγινε στον Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Κιμ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σενζέν της Κίνας.

«Δεν ξέρω, δεν ξέρω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι δεν είναι σίγουρος αν έχει ζητηθεί μια τέτοια συνάντηση. Παρά την επιφυλακτικότητά του, επανέλαβε ότι διατηρεί πολύ καλές προσωπικές σχέσεις με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Η στάση αυτή διαφοροποιείται από τις δηλώσεις που είχε κάνει μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, όταν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μια νέα συνάντηση ήταν πιθανή. Τον Αύγουστο, μάλιστα, είχε εκφράσει την προσδοκία ότι θα συναντούσε τον Κιμ πριν από το τέλος του έτους.

Οι δύο ηγέτες είχαν πραγματοποιήσει τρεις συναντήσεις κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ. Η πρώτη έγινε στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2018, η δεύτερη στο Ανόι τον Φεβρουάριο του 2019 και η τρίτη στο Πανμουντζόμ, στη μεθόριο των δύο Κορεών, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.

Ωστόσο, η προοπτική επανέναρξης του διαλόγου παραμένει αβέβαιη, καθώς η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει ανταποκριθεί δημόσια στις πρόσφατες αμερικανικές προσεγγίσεις και εξακολουθεί να απορρίπτει τις πιέσεις για εγκατάλειψη του πυρηνικού της οπλοστασίου.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει ότι παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα, εφόσον αυτές εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.