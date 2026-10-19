Σε μια ιδιαίτερα προσωπική και ευχάριστη αποκάλυψη προχώρησε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν. Ο Ολλανδός ηγέτης ανακοίνωσε δημόσια ότι εκείνος και ο σύντροφός του ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί την ερχόμενη άνοιξη, μεγαλώνοντας την οικογένειά τους. Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, η απόκτηση του μωρού γίνεται με τη συνδρομή παρένθετης μητέρας καθώς και δότριας ωαρίου.



Η είδηση προκάλεσε κύμα θετικών αντιδράσεων και ευχών στη χώρα αλλά και διεθνώς, με το ζευγάρι να πλέει σε πελάγη ευτυχίας εν αναμονή του ερχομού του νέου μέλους. Η ανακοίνωση του Ρομπ Γέτεν υπογραμμίζει τις σύγχρονες μορφές οικογένειας, κερδίζοντας την υποστήριξη του κοινού.

«Κάποιος πολύ ξεχωριστός άνθρωπος βρίσκεται καθ’ οδόν. Τα λέμε το 2027, μικρούλι», ήταν το μήνυμα που ανήρτησε ο Γέτεν στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, όπου πρόσθεσε emoticon με το κεφάλι ενός μωρού και ενός μπουκαλιού με βρεφικό γάλα.



«Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να ευχαριστήσουμε τη δότρια μας ωαρίου, την παρένθετη μητέρα και τις οικογένειες και των δύο. Τίποτα από αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς εσάς», σημείωσε.

Ο Γέτεν είναι αρραβωνιασμένος με τον Αργεντινό παίκτη χόκεϊ, Νίκολας Κίναν. Το ζευγάρι σχεδίαζε να παντρευτεί αυτό το καλοκαίρι, όμως ανέβαλε τον γάμο του λίγο αφότου ο Γέτεν ανέλαβε φέτος πρωθυπουργικά καθήκοντα.



Ο 39χρονος πολιτικός έγινε ο νεαρότερος σε ηλικία επικεφαλής της ολλανδικής κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας, μετά την απρόσμενη εκλογική νίκη του κόμματός του D66 πριν από έναν χρόνο.



Η παρένθετη μητέρα και η δότρια ωαρίου είναι Ολλανδές φίλες του ζευγαριού, που έχουν ήδη αποκτήσει τα δικά τους παιδιά και δεν είχαν κανένα οικονομικό κίνητρο να βοηθήσουν, επισήμανε το D66 σε μια ανακοίνωση στον ιστότοπό του.

Rob Jetten wordt vader: gaat hij straks met vaderschapsverlof? Lees verder: https://t.co/8w9qmTUXAW https://t.co/8w9qmTUXAW — Omroep Brabant (@omroepbrabant) October 19, 2026

Είναι παράνομο στην Ολλανδία να πληρώσει κανείς μια παρένθετη μητέρα.



Το κόμμα του Ολλανδού πρωθυπουργού ανέφερε πως η εγκυμοσύνη που επιτεύχθηκε με τη χρήση «υψηλής τεχνολογίας» ήταν απολύτως σύμφωνη με τους ολλανδικούς κανόνες και κανονισμούς και κατέστη δυνατή χάρη στις υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) που προσφέρονται στη χώρα.



Το κόμμα D66 έκανε γνωστό πως ο Ρομπ Γέτεν θα πάρει μερικές ημέρες άδεια όταν γεννηθεί το μωρό, προκειμένου να βρίσκεται με την οικογένειά του, αλλά δεν σχεδιάζει να λάβει μεγαλύτερης διάρκειας γονική άδεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.