Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στα Τίρανα, με εκατοντάδες διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξελιχθεί σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ αυξάνονται οι αναφορές για τραυματίες και προσαγωγές.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της αλβανικής πρωτεύουσας και έξω από το υπουργείο Παιδείας, με την ένταση να κλιμακώνεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, ομάδες διαδηλωτών πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα και έβαλαν φωτιά σε κτίρια, μεταξύ των οποίων ένα αστυνομικό τμήμα και η είσοδος του υπουργείου Εσωτερικών.

Από την πλευρά της, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, υδροφόρων οχημάτων και πλαστικών σφαιρών, επιχειρώντας να διαλύσει το πλήθος και να αποκαταστήσει την τάξη.

«Κόκκινη γραμμή» η πυρπόληση αστυνομικού τμήματος, λέει ο Ράμα

Ο Έντι Ράμα καταδίκασε την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας ότι οι διαδηλωτές ξεπέρασαν μια «κόκκινη γραμμή». Σε συνάντησή του με αξιωματικούς της αστυνομίας τη Δευτέρα, υπερασπίστηκε τη στάση των δυνάμεων ασφαλείας και ανακοίνωσε οικονομικά κίνητρα για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.

Ειδικότερα, δεσμεύτηκε να καταβάλει 2.500 ευρώ σε κάθε αστυνομικό που συμμετέχει στην αντιμετώπιση των επεισοδίων, ενώ προανήγγειλε σημαντική αύξηση μισθών από την 1η Ιανουαρίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εσωτερικών, Έρβιν Ντέμο, χαρακτήρισε την επίθεση κατά των αστυνομικών και του κτιρίου ως υπέρβαση της κόκκινης γραμμής. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, από την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα τραυματίστηκαν 10 αστυνομικοί που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Για την Κυριακή, οι αρχές είχαν καταγράψει συνολικά 31 τραυματίες και 70 προσαγωγές. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι αρχές, ο συνολικός αριθμός των τραυματιών στις συγκρούσεις εκτιμάται ότι έχει φτάσει περίπου τους 300, με περισσότερους από τους μισούς να είναι αστυνομικοί.

Οι σκληρές δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού για τους διαδηλωτές

Ο Αλβανός πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων συμμετέχουν στα βίαια επεισόδια, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέους που διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα, αλλά για ομάδες που επιδιώκουν την καταστροφή.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους κουκουλοφόρους που συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις και επιτίθενται σε επιχειρήσεις, κατηγορώντας τους ότι καταστρέφουν περιουσίες και πλήττουν τις οικογένειες που βιοπορίζονται από τα καταστήματά τους.

Παράλληλα, ο Ράμα συνέδεσε τους συμμετέχοντες στις συγκρούσεις με ακραίες ιδεολογικές ομάδες, κάνοντας ειδική αναφορά στην Αντίφα, την οποία περιέγραψε ως δύναμη που, σύμφωνα με τον ίδιο, δρα τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καταγγελίες για ξένη παρέμβαση και παραπληροφόρηση

Ο Έντι Ράμα έχει επίσης κατηγορήσει ξένες δυνάμεις ότι επιχειρούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις στην Αλβανία μέσω του διαδικτύου. Στις δημόσιες τοποθετήσεις του έκανε αναφορά στη Ρωσία και το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι διαδίδουν παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για ένα κύμα ρωσικής επιρροής στο οικοσύστημα των social media, ενώ μίλησε και για δεκάδες χιλιάδες ψεύτικα προφίλ που, όπως ισχυρίστηκε, συνδέονται με το Ιράν και εμφανίζονται με το πρόσχημα του περιβαλλοντικού ακτιβισμού.

Policia sulmon të rinjtë paqësorë me gaz lotësjellës dhe ujë–Police attack peaceful young people with tear gas and water–who is causing riots!? Kush po shkakton trazira!? Tirana playground for a Rama-coup!? Tirana, shesh lojërash për një grusht shteti të Ramës!? https://t.co/Ll8lMjF9H4 — Tom Welschen (@TWelschen) October 19, 2026

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς της αλβανικής κυβέρνησης και δεν συνιστούν από μόνες τους επιβεβαίωση ξένης ανάμειξης στις διαδηλώσεις.

Η διαφθορά και η ακρίβεια τροφοδοτούν την οργή

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία συνδέονται με τη δυσαρέσκεια για καταγγελίες διαφθοράς, τα προβλήματα στην εκπαίδευση, τα υψηλά πανεπιστημιακά δίδακτρα και την περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας.

Albania is having one final push to try defeat the protestors before the country collapses. Doomed to failure. https://t.co/cgc5nOT48C — BladeoftheSun (@BladeoftheS) October 19, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, αφορμή για την έναρξη των διαμαρτυριών αποτέλεσε μια αμφιλεγόμενη ανάπτυξη τουριστικού θερέτρου που συνδέεται με την οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια, η οργή διευρύνθηκε και οι κινητοποιήσεις απέκτησαν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και προκάλεσαν ζημιές στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο Έντι Ράμα βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και εξασφάλισε τέταρτη θητεία στις εκλογές του 2025. Οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις αποτελούν σοβαρή δοκιμασία για την κυβέρνησή του, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται και η κατάσταση στους δρόμους των Τιράνων παραμένει τεταμένη.