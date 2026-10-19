Nέα παρέμβαση για τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μεταναστευτική κρίση και επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για το κλείσιμο των συνόρων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2026, έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι μετανάστες κατέλαβαν τη Γαλλία. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορά τους γρήγορα!».

Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επεισόδια στη Γαλλία, με τον ίδιο να επιμένει ότι η μετανάστευση αποτελεί βασικό παράγοντα της κρίσης και να καλεί τις γαλλικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα.

Η νέα παρέμβαση Τραμπ για τη Γαλλία

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανέλθει στο θέμα με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία περιέγραφε με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς την κατάσταση στη χώρα.

«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», είχε αναφέρει.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθύνει έκκληση για το κλείσιμο των συνόρων, γράφοντας: «Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!».

Οι διαδοχικές παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου αναδεικνύουν τη σκληρή στάση που διατηρεί απέναντι στη μετανάστευση, καθώς χρησιμοποιεί τις εξελίξεις στη Γαλλία για να επαναφέρει την πρότασή του για αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους.