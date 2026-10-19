Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ξεκίνησαν μια σειρά από κρίσιμες διαβουλεύσεις για τους νέους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη δύναμη πυρός που απαιτούνται για την αποτροπή μιας πιθανής ρωσικής επίθεσης. Οι συνομιλίες αυτές καθορίζουν τους στόχους δυνατοτήτων έως το 2029, υποχρεώνοντας και τα 32 κράτη-μέλη να παράσχουν συγκεκριμένες δυνάμεις. Το χρονοδιάγραμμα αυτό ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση, καθώς Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Μόσχα ενδέχεται να είναι επιχειρησιακά έτοιμη να επιτεθεί σε νατοϊκό έδαφος μέχρι τότε.

Παράλληλα, η αμερικανική ηγεσία εξετάζει τη δραστική μείωση των δυνάμεών της στην Ευρώπη, αφήνοντας τη συμμαχία εκτεθειμένη σε κρίσιμους τομείς όπως τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς και τα συστήματα αναγνώρισης.

«Θα είναι δύσκολο», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Ο καταμερισμός των βαρών, οι ΗΠΑ, το πώς θα συνδυαστεί το επίπεδο φιλοδοξίας με τις πολιτικές προτεραιότητες … είναι τεράστιο το διακύβευμα».



«Η φιλοδοξία … είναι αυτός να είναι ένας κύκλος μετασχηματισμού και όχι ένας κύκλος με έτοιμες λύσεις», σημείωσε ο Γάλλος ναύαρχος Πιέρ Βαντιέ, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, όπως αvαφέρει το Politico.

Αποφασίζοντας για το επίπεδο φιλοδοξίας

Το σημαντικότερο ζήτημα θα είναι ο ακριβής αριθμός στρατευμάτων που θέλουν να διαθέσουν οι σύμμαχοι. Ιστορικά, το ΝΑΤΟ συμφωνούσε στη διατήρηση 18 επιπλέον ταξιαρχιών για αποστολές εκτός επικράτειας. Ωστόσο, η αμερικανική πίεση για μεταφορά ευθυνών στους Ευρωπαίους απειλεί να συρρικνώσει αυτές τις απαιτήσεις.



Παράλληλα, εξετάζεται η υποστήριξη σε πυρηνικές δυνάμεις. «Η συμβατική υποστήριξη … είναι απολύτως μέρος της διαδικασίας NDPP», δήλωσε η Νασίμα Μπάροους, διευθύντρια πυρηνικής πολιτικής του ΝΑΤΟ, «οπότε αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μηνύματα που υπογραμμίζουμε».

Καλύπτοντας το αμερικανικό κενό

Η επικείμενη αξιολόγηση του Πενταγώνου για τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς η Ουάσινγκτον έχει ήδη αποσύρει στρατηγικά βομβαρδιστικά, μαχητικά και υποβρύχια.

Γάλλος μηχανικός επιθεωρεί μαχητικό αεροσκάφος Rafale σε στρατιωτική βάση της Λιθουανίας, στο πλαίσιο αποστολής επιτήρησης εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ

«Πριν από όχι πολύ καιρό, η όλη διαδικασία του ΝΑΤΟ ήταν … κάνεις τους υπολογισμούς για το τι χρειάζεται το ΝΑΤΟ και μετά, όταν συνειδητοποιείς ότι δεν τα έχεις όλα, οι ΗΠΑ καλύπτουν τα κενά», δήλωσε ο Καμίλ Γκραντ.



«Αυτό δεν ισχύει πλέον».



Μια λύση είναι η εστίαση σε φθηνότερες εναλλακτικές. «Δεν χρειάζεται να έχουμε χιλιάδες Tomahawk … αλλά μπορούμε να έχουμε χιλιάδες φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους», εξήγησε ο Φαμπρίς Ποτιέ.

Περιφερειακές διαιρέσεις

Η αποκλειστική εστίαση της συμμαχίας στη Μόσχα προκαλεί έντονες εσωτερικές τριβές με τα κράτη-μέλη που ανησυχούν για παράλληλες απειλές. Αν και στα χαρτιά το ΝΑΤΟ υιοθετεί μια προσέγγιση ασφαλείας 360 μοιρών, στην πράξη το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί ανατολικά και βόρεια, ειδικά μετά την ίδρυση της αποστολής στον Αρκτικό Κύκλο.

Αρκετοί σύμμαχοι αξιώνουν μεγαλύτερη προσοχή στη νότια και νοτιοανατολική πτέρυγα. Τα οξυμένα ζητήματα περιλαμβάνουν την παρουσία Ρώσων μισθοφόρων στη Λιβύη, την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, την αυξημένη δραστηριότητα υποβρυχίων, καθώς και τις επιθέσεις drones σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

«Υπάρχει πάρα πολύς βορράς», δήλωσε χαρακτηριστικά δεύτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Πρέπει να κάνουμε επαναφορά».

Περισσότερα drones ή περισσότερα τανκς

Ο πόλεμος των drones επιβάλλει διάλογο για τη ισορροπία μεταξύ αυτόνομων και συμβατικών συστημάτων. Η Βρετανία ανακοίνωσε υβριδικό στόλο, η Γαλλία διαθέτει 8,4 δισ. ευρώ και η Γερμανία ιδρύει σύνταγμα drones.

«Ένα πράγμα που οδηγεί τους πάντες προς τα μη επανδρωμένα συστήματα είναι ότι έχουμε γηράσκουσες κοινωνίες — έχουμε πρόβλημα δημογραφικού και προσωπικού», σημείωσε ο Γκραντ. Ο Βαντιέ πρόσθεσε ότι η Ρωσία παράγει 9 εκατομμύρια drones ετησίως, γεγονός που απαιτεί «μια εξαιρετικά ριζοσπαστική προσπάθεια» από τη συμμαχία.

Μαθαίνοντας από την Ουκρανία

Οι τεχνολογικές εξελίξεις της Ουκρανίας προσφέρουν πολύτιμα μαθήματα, αν και υπάρχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο ταιριάζουν στο δόγμα του ΝΑΤΟ.

🚨NATO is stronger than Russia – until the first nuclear weapon is used: NATO’s top military commander in Europe, U.S. General Alexus Grynkewich, says NATO is conventionally superior to Russia. He believes Putin will avoid a large-scale conventional attack on Europe and instead use gray-zone tactics to prevent direct confrontation. While his assessment is reasonable, accurate predictions are impossible and remain speculative. A NATO-Russia conflict would likely escalate to nuclear weapons within hours rather than stay conventional. If NATO is conventionally superior, does that make war with Russia less likely – or more dangerous? — Global Strategy (@World_At_War_6) October 16, 2026

«Υπάρχουν τεράστια διδάγματα από τη σύγκρουση που πρέπει να πάρουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς.



«Αλλά δεν θέλουμε να πολεμήσουμε αυτού του είδους τον πόλεμο», πρόσθεσε ο πτέραρχος.