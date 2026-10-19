Μια πρωτοφανής επιχείρηση διάσωσης που αλλάζει τα δεδομένα της σύγχρονης πολεμικής τακτικής πραγματοποιήθηκε στο μέτωπο της Ουκρανίας. Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν ένα βαρύ ιπτάμενο drone για να απομακρύνουν με απόλυτη ασφάλεια έναν τραυματισμένο στρατιώτη από την πρώτη γραμμή της μάχης.

Ο τραυματισμένος πεζικάριος της 30ής Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας βρέθηκε εγκλωβισμένος σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη ζώνη. Η προσέγγιση επίγειων δυνάμεων ή αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων ήταν παντελώς αδύνατη, καθώς το έδαφος ήταν πυκνά ναρκοθετημένο και η αεροπορική δραστηριότητα των εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών ήταν καταιγιστική.



Μπροστά στο αδιέξοδο, η στρατιωτική διοίκηση αποφάσισε να ρισκάρει μια πρωτοποριακή αεροδιακομιδή. Για τον σκοπό αυτό επιστρατεύτηκε ένα βαρύ εξακόπτερο της εταιρείας Gurzuf Defence, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν και τροποποιήθηκε εσπευσμένα.

Ειδικοί μηχανικοί συνεργάστηκαν στενά με τον κατασκευαστή, εφαρμόζοντας τεχνικές λύσεις ώστε το drone να διατηρεί απόλυτη σταθερότητα στον αέρα κατά τη μεταφορά ανθρώπινου φορτίου, αποφεύγοντας επικίνδυνες ανατροπές ή ταλαντώσεις.



Έπειτα από εντατικές προκαταρκτικές δοκιμές, ο έμπειρος χειριστής της 30ής Ταξιαρχίας καηύθυνε το αεροσκάφος στο σημείο μηδέν. Το drone προσέγγισε με ακρίβεια τον τραυματία, τον παρέλαβε και τον μετέφερε ασφαλώς μακριά από τη γραμμή του πυρός, σε μια συντονισμένη επιχείρηση όπου συμμετείχαν στελέχη της 92ης, 30ής και 14ης Ταξιαρχίας, καθώς και του 10ου Σώματος Στρατού.

BREAKING: Ukraine has carried out the first evacuation in history of a wounded soldier from the frontlines by an aerial drone https://t.co/6vnOve3BKH — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

Ο στρατιώτης νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου και υποβάλλεται σε αποκατάσταση. Η επιτυχημένη αυτή αποστολή ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση βαρέων drones, όπως το Aiudah-6 και το StarGate της SkyFall, σε τακτικές αποστολές διάσωσης.



Η τεχνολογία αποδεικνύει ότι πέρα από όπλο επίθεσης και αναγνώρισης, το drone μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο σωτηρίας ανθρώπινων ζωών στις πιο ακραίες συνθήκες του πολέμου.