Η ζωή στον πλανήτη μας χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή ποικιλομορφία, από τα μυρμήγκια και τους ελέφαντες μέχρι τους βατράχους, τις γαλάζιες φάλαινες, τις τουλίπες, τις γιγάντιες σεκόγιες και τον άνθρωπο. Παρά τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των οργανισμών, όλοι μοιράζονται κοινές βιοχημικές διεργασίες και κυρίως, τους μηχανισμούς γενετικής κληρονομικότητας που βασίζονται στο DNA και το RNA, τα μόρια που περιέχουν τις γενετικές οδηγίες της ζωής.

Η μελέτη αυτών των κοινών χαρακτηριστικών έχει οδηγήσει πολλούς επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί κατάγονται από έναν κοινό πρόγονο, γνωστό ως «Τελευταίος Παγκόσμιος Κοινός Πρόγονος» (LUCA). Εκτιμάται ότι αυτός εμφανίστηκε πριν από 4 έως 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, αφού η Γη είχε ήδη σχηματιστεί από αέρια και υπολείμματα του νεαρού Ηλιακού Συστήματος. Ωστόσο, το πώς ακριβώς προέκυψε η ζωή από τις πρώτες χημικές διεργασίες παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά αινίγματα.

Όπως αναφέρουν οι New York Times δεν υπάρχουν απολιθώματα που να αποκαλύπτουν τι συνέβη εκείνη την εποχή, ενώ οι επιστήμονες δεν διαθέτουν κάποιο άλλο γνωστό πλανήτη με ζωή για να συγκρίνουν τα ευρήματά τους. Η Γη παραμένει μέχρι σήμερα το μοναδικό μέρος στο Σύμπαν όπου έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ζωής. Παρ’ όλα αυτά, η επιστημονική έρευνα έχει αρχίσει να φωτίζει τρία καθοριστικά σημεία της ιστορίας της: πού εμφανίστηκε για πρώτη φορά η ζωή, πώς δημιουργήθηκαν τα σύνθετα κύτταρα και τι οδήγησε στην εμφάνιση μεγάλων οργανισμών.

Πού εμφανίστηκε για πρώτη φορά η ζωή στη Γη

Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία ούτε για το πού εμφανίστηκε η ζωή ούτε για τις συνθήκες που επέτρεψαν την ανάπτυξή της. Το βασικό ερώτημα είναι αν οι πρώτες μορφές ζωής δημιουργήθηκαν στην επιφάνεια της Γης ή στα βάθη των ωκεανών. Όπως εξηγεί η Τζοάνα Μέιζελ, καθηγήτρια εξελικτικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένα, γεγονός που αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες και επιστημονικές διαφωνίες.

Η πρώτη βασική θεωρία είναι εκείνη της «πρωταρχικής σούπας», σύμφωνα με την οποία η ζωή προέκυψε από φυσικές χημικές αντιδράσεις στα αρχέγονα νερά της Γης. Οι αντιδράσεις αυτές οδήγησαν στη δημιουργία ενός μείγματος οργανικών ενώσεων, από το οποίο θα μπορούσαν να προκύψουν σταδιακά οι πρώτες μορφές ζωής. Την ιδέα είχε διατυπώσει ήδη το 1871 ο Κάρολος Δαρβίνος, υποστηρίζοντας ότι μια μικρή, ζεστή λίμνη θα μπορούσε να αποτελέσει το περιβάλλον όπου απλές χημικές ουσίες, με τη βοήθεια πηγών ενέργειας όπως η φυσική θερμότητα και ο ηλεκτρισμός, θα σχημάτιζαν μόρια ικανά να υποστούν ολοένα πιο σύνθετες μεταβολές. Αυτή η διαδικασία, σύμφωνα με την υπόθεση, θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε έναν πρώτο οργανισμό: έναν μικροσκοπικό σάκο χημικών ουσιών που θα είχε τη δυνατότητα να διαιρείται και να δημιουργεί αντίγραφα του εαυτού του.

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να ελεγχθεί πειραματικά αυτή η θεωρία έγινε το 1953. Ο Στάνλεϊ Λ. Μίλερ, τότε μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, γέμισε μια φιάλη με νερό, αμμωνία, μεθάνιο και υδρογόνο, αέρια που θεωρούνταν άφθονα στην πρώιμη ατμόσφαιρα της Γης. Στη συνέχεια, διοχέτευσε ηλεκτρικούς σπινθήρες, επιχειρώντας να προσομοιώσει έναν κεραυνό. Λίγες ημέρες αργότερα, διαπίστωσε ότι είχαν σχηματιστεί αμινοξέα, τα δομικά συστατικά των πρωτεϊνών και βασικά μόρια για τη ζωή στον πλανήτη.

Ωστόσο, τα αμινοξέα που δημιουργήθηκαν στο πείραμα δεν εξελίχθηκαν σε πιο σύνθετες ενώσεις. Ο αρχικός ενθουσιασμός υποχώρησε, καθώς οι επιστήμονες άρχισαν να επανεξετάζουν τη σύσταση της αρχέγονης ατμόσφαιρας. Αργότερα, η ανίχνευση αμινοξέων σε μετεωρίτες ενίσχυσε το ενδεχόμενο τα δομικά συστατικά της ζωής να έφτασαν στη Γη από το Διάστημα, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για την υπόθεση της πρωταρχικής σούπας.

Η δεύτερη βασική προσέγγιση τοποθετεί την απαρχή της ζωής στα βάθη των ωκεανών. Το 1977, Αμερικανοί επιστήμονες που εξερευνούσαν τον βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού ανακάλυψαν ένα ασυνήθιστο περιβάλλον με ηφαιστειακές πηγές και οικοσυστήματα που έμοιαζαν εξωγήινα, μεταξύ των οποίων πεδία με λευκά σωληνοειδή σκουλήκια. Οι οργανισμοί αυτοί δεν εξαρτώνταν από το ηλιακό φως, όπως συμβαίνει στα επιφανειακά οικοσυστήματα που βασίζονται στη φωτοσύνθεση των φυτών, αλλά αντλούσαν ενέργεια από χημικές ουσίες που απελευθερώνονταν από τις θερμές πηγές.

Η ανακάλυψη και άλλων οικοσυστημάτων στα μεγάλα βάθη οδήγησε ορισμένους επιστήμονες στην υπόθεση ότι η ζωή μπορεί να εμφανίστηκε αρχικά σε αυτά τα περιβάλλοντα. Εκεί, οι πρώτοι οργανισμοί θα μπορούσαν να αξιοποιούν μια σταθερή παροχή θερμών χημικών ουσιών και να προστατεύονται από τους βράχους που έπεφταν από το Διάστημα και την κοσμική ακτινοβολία, τα οποία βομβάρδιζαν την επιφάνεια του πλανήτη κατά τα πρώτα στάδια της ιστορίας του.

Τα τελευταία χρόνια, νέα ευρήματα έχουν ενισχύσει και τις δύο θεωρίες. Το 2009, ο χημικός Τζον Ντ. Σάδερλαντ από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στην Αγγλία παρουσίασε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου τα μόρια της ζωής θα μπορούσαν να σχηματιστούν αυθόρμητα στην επιφάνεια της αρχέγονης Γης, αξιοποιώντας την ενέργεια της υπεριώδους ακτινοβολίας του Ήλιου. Το 2017, ανάλυση ορυκτών αποθέσεων στην Αυστραλία έδειξε ότι οι θερμές πηγές στην επιφάνεια της Γης ενδέχεται να είχαν προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για τις πρώτες ενδείξεις ζωής. Το 2024, μια σημαντική ομάδα επιστημόνων εξέφρασε ισχυρή υποστήριξη για το συγκεκριμένο εύρημα.

Παράλληλα, η θεωρία των θερμών πηγών στα βάθη των ωκεανών απέκτησε νέα επιστημονική στήριξη. Το καλοκαίρι, ομάδα ερευνητών με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Χάινριχ Χάινε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας υποστήριξε ότι οι χημικές ουσίες που υπήρχαν στις θερμές πηγές του βυθού περιλάμβαναν μέταλλα, όπως το νικέλιο, το κοβάλτιο και το παλλάδιο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα μέταλλα αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτες, διευκολύνοντας τις πρώτες μορφές ζωής να αναπτύξουν μεταβολικές οδούς.

Η συσσώρευση των στοιχείων ενισχύει πλέον την πιθανότητα να μην υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Η Τζοάνα Μέιζελ εκτιμά ότι οι δύο θεωρίες δεν είναι απαραίτητο να αλληλοαποκλείονται, καθώς η ζωή θα μπορούσε να εμφανιστεί τόσο στις υδροθερμικές πηγές του βυθού όσο και σε μια μικρή, θερμή λίμνη. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είναι πιθανό να αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα μορφές ζωής σε διαφορετικές οικολογικές θέσεις, οι οποίες παρέμειναν απομονωμένες μεταξύ τους για μεγάλες χρονικές περιόδους. Όπως σημείωσε, η ταχύτητα με την οποία φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα βήματα υποδηλώνει ότι η εμφάνιση της ζωής ίσως ήταν ευκολότερη από όσο θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες.

Πώς δημιουργήθηκαν τα σύνθετα κύτταρα

Πριν από περίπου δύο δισεκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκε στη Γη ένας νέος τύπος κυττάρου, σημαντικά μεγαλύτερος και πιο σύνθετος από τους μικροοργανισμούς που προϋπήρχαν. Πρόκειται για τα ευκαρυωτικά κύτταρα, τα οποία αποτελούν σήμερα τη βάση της ζωής των ζώων, των φυτών και των μυκήτων, ενώ βρίσκονται και στο ανθρώπινο σώμα. Η προέλευσή τους εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα άλυτα μυστήρια της βιολογίας.

Ο όρος «ευκαρυωτικό» προέρχεται από ελληνική λέξη που σημαίνει «αληθινός πυρήνας» και αναφέρεται στον πυρήνα, το διαμέρισμα μέσα στο οποίο βρίσκεται οργανωμένο το DNA. Τα κύτταρα αυτά διαθέτουν επίσης πολλές άλλες εξειδικευμένες δομές, μεταξύ των οποίων χιλιάδες μιτοχόνδρια που παράγουν ενέργεια. Ο μεγάλος όγκος τους υποστηρίζεται από έναν εσωτερικό κυτταρικό σκελετό, ο οποίος μπορεί να αποσυναρμολογείται και να επανασυναρμολογείται γρήγορα. Παράλληλα, λειτουργεί ως δίκτυο εσωτερικής μεταφοράς, επιτρέποντας τη διακίνηση μορίων από το ένα κυτταρικό διαμέρισμα στο άλλο.

Αντίθετα, ένας μονοκύτταρος μικροοργανισμός, όπως το βακτήριο Escherichia coli, έχει πολύ απλούστερη δομή. Δεν διαθέτει πυρήνα, μιτοχόνδρια ή αντίστοιχο εσωτερικό κυτταρικό σκελετό και ανήκει στους προκαρυωτικούς οργανισμούς. Όλοι οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί κατάγονται από έναν κοινό πρόγονο, ο οποίος με τη σειρά του προήλθε από αρχαίους προκαρυωτικούς οργανισμούς. Τα πρώτα ευκαρυωτικά κύτταρα ήταν μονοκύτταροι πρωτόζωοι οργανισμοί, ενώ τα αρχαιότερα γνωστά απολιθώματά τους χρονολογούνται πριν από 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Το πότε ακριβώς εμφανίστηκαν οι πρώτοι ευκαρυώτες, πριν από αυτή τη χρονική στιγμή, παραμένει άγνωστο.

Σημαντικές ενδείξεις για τη μετάβαση από τους απλούστερους στους πιο σύνθετους οργανισμούς έχουν προκύψει από τη μελέτη ζωντανών μικροβίων. Την τελευταία δεκαετία, οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια ομάδα μικροοργανισμών γνωστή ως Ασγκαρντ, η οποία διαθέτει αρκετά, αλλά όχι όλα, τα χαρακτηριστικά των ευκαρυωτικών κυττάρων. Για παράδειγμα, τα μικρόβια αυτά έχουν κυτταρικό σκελετό που τους επιτρέπει να κινούνται έρποντας, αλλά δεν διαθέτουν ούτε πυρήνα ούτε μιτοχόνδρια.

Η επικρατούσα επιστημονική άποψη είναι ότι οι Ασγκαρντ κατάγονται από προγενέστερους οργανισμούς που αποτέλεσαν τους προδρόμους των ευκαρυωτών. Οι πρώτοι οργανισμοί που έμοιαζαν με τους Ασγκαρντ απέκτησαν ορισμένα χαρακτηριστικά των ευκαρυωτικών κυττάρων μέσω της φυσικής επιλογής. Μεταλλάξεις άλλαξαν τη δομή και τη λειτουργία των κυττάρων τους, προσφέροντας πλεονεκτήματα τα οποία μεταβιβάστηκαν στους απογόνους τους.

Ωστόσο, η εξέλιξη δεν περιορίστηκε στις συνήθεις διαδικασίες της φυσικής επιλογής. Οι πρώτοι ευκαρυώτες ζούσαν σε στενή επαφή με άλλους μικροοργανισμούς και ανέπτυξαν οικολογικές σχέσεις μαζί τους. Αυτή η στενή συνύπαρξη επέτρεψε στους προγόνους των Ασγκαρντ και των ευκαρυωτών να αποκτούν γονίδια από τους οργανισμούς με τους οποίους συμβίωναν, ενσωματώνοντάς τα στα δικά τους γονιδιώματα.

Η ανταλλαγή γενετικού υλικού ενδέχεται να ξεκίνησε πριν από περίπου τρία δισεκατομμύρια χρόνια και να συνεχίστηκε για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η τελευταία ανταλλαγή, η οποία οδήγησε στην εμφάνιση των ευκαρυωτών, ήταν και η πιο καθοριστική. Πριν από περίπου 2,25 δισεκατομμύρια χρόνια, ένα είδος βακτηρίου εγκαταστάθηκε μόνιμα στο εσωτερικό κυττάρων που έμοιαζαν με τους Ασγκαρντ. Το βακτήριο χρησιμοποιούσε τον δικό του μεταβολισμό για να παράγει ενέργεια για τα κύτταρα που το φιλοξενούσαν. Στη συνέχεια, άρχισε να μεταβιβάζεται από τη μία γενιά κυττάρων στην επόμενη, εξελισσόμενο σταδιακά στα μιτοχόνδρια που διαθέτουν σήμερα τα ευκαρυωτικά κύτταρα.

Παρά την πρόοδο της έρευνας, σημαντικά τμήματα αυτής της εξελικτικής ιστορίας παραμένουν άγνωστα. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη, για παράδειγμα, πώς συνδυάστηκαν όλα τα επιμέρους στοιχεία που συγκροτούν τον κυτταρικό πυρήνα. Επίσης, δεν έχουν εξηγήσει γιατί η συνένωση μικροοργανισμών φαίνεται να οδήγησε στη δημιουργία μεγάλων και σύνθετων κυττάρων μόνο μία φορά στην ιστορία της ζωής. Το ερώτημα είναι αν χρειάστηκε ένας εξαιρετικά σπάνιος συνδυασμός συνθηκών ή αν η εξέλιξη δοκίμασε και άλλες διαδρομές προς την πολυπλοκότητα, οι οποίες τελικά εξαφανίστηκαν.

Το αποτέλεσμα, πάντως, ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη της ζωής. Με την εμφάνιση των ευκαρυωτικών κυττάρων δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των οργανισμών που αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της ορατής βιοποικιλότητας, από τους κοραλλιογενείς υφάλους και τα γιγάντια καλαμάρια μέχρι τα τροπικά δάση του Αμαζονίου, τα μεγάλα κοπάδια γκνου στις αφρικανικές σαβάνες και τον ίδιο τον άνθρωπο.

Γιατί η ζωή εξελίχθηκε σε μεγάλους οργανισμούς

Παρότι η εμφάνιση των ευκαρυωτικών κυττάρων έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη σύνθετων οργανισμών, χρειάστηκε πολύς χρόνος μέχρι η ζωή να αυξηθεί σημαντικά σε μέγεθος. Η περίοδος του περίπου ενός δισεκατομμυρίου ετών που ακολούθησε αποκαλείται συχνά «βαρετό δισεκατομμύριο», καθώς η εξέλιξη φαινόταν να έχει επιβραδυνθεί και η ζωή παρέμενε σχεδόν αποκλειστικά μικροσκοπική. Ακόμη και η κίνηση των τεκτονικών πλακών έμοιαζε να έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα οι ήπειροι να μην έχουν μεγάλα ορεινά συστήματα.

Η εικόνα αυτή άλλαξε δραματικά πριν από περίπου 720 εκατομμύρια χρόνια, όταν ο πλανήτης εισήλθε σε μια εξαιρετικά ψυχρή περίοδο. Η Γη πάγωσε σε τέτοιο βαθμό, ώστε καλύφθηκε από ένα παγωμένο περίβλημα που περιόρισε την είσοδο του ηλιακού φωτός στους ωκεανούς και διέκοψε τη φωτοσύνθεση. Με εξαίρεση μια περίοδο απόψυξης διάρκειας δέκα εκατομμυρίων ετών, ο πλανήτης παρέμεινε επί 85 εκατομμύρια χρόνια μια παγωμένη λευκή σφαίρα, αντί για τον γαλάζιο πλανήτη που γνωρίζουμε σήμερα.

Το γεγονός ότι η ζωή κατάφερε να επιβιώσει από αυτή την παρατεταμένη περίοδο σκοταδιού εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, μετά τις ακραίες αυτές συνθήκες, η ζωή φαίνεται να πέρασε από μια απότομη μετάβαση προς μεγαλύτερους και πιο σύνθετους οργανισμούς. Ο Νικ Μπάτερφιλντ, παλαιοβιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, περιγράφει αυτή τη φάση ως ένα από τα πιο παράξενα διαστήματα στην ιστορία της Γης: από έναν παλιό, σχεδόν αποκλειστικά μικροβιακό κόσμο, ο πλανήτης πέρασε, μετά από δύο τεράστιες παγετώδεις περιόδους, σε μια εποχή κατά την οποία εμφανίστηκαν ζώα και μεταβλήθηκαν σημαντικά και οι μικροοργανισμοί.

Οι αλλαγές ήταν τόσο μεγάλες, ώστε το 2006 οι επιστήμονες ονόμασαν την αντίστοιχη γεωλογική περίοδο «Εδιακάρια». Η περίοδος αυτή ξεκίνησε πριν από περίπου 635 εκατομμύρια χρόνια, όταν έλιωσαν οι πάγοι της λεγόμενης «Χιονόμπαλας Γης», και ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 540 εκατομμύρια χρόνια, με την έναρξη της Κάμβριας περιόδου.

Ο γεωλόγος Γκάι Νάρμπον από το Πανεπιστήμιο Κουίνς στο Οντάριο του Καναδά έχει μελετήσει απολιθώματα μεγάλων ζώων με μαλακό σώμα που έζησαν κατά την Εδιακάρια περίοδο, σε μια περιοχή γνωστή ως Μιστέικεν Πόιντ, στο νοτιοανατολικό άκρο της Νέας Γης. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι ραγκεόμορφοι, θαλάσσιοι οργανισμοί που έμοιαζαν με φύλλα φοίνικα και μπορούσαν να φτάσουν σε ύψος αντίστοιχο με εκείνο ενός σύγχρονου μπασκετμπολίστα. Άλλα πλάσματα είχαν στρογγυλό σχήμα και μέγεθος νομίσματος, ενώ ορισμένα, που ενδέχεται να ήταν πρώιμα σφουγγάρια, είχαν κωνικό σχήμα.

Ο Νάρμπον θεωρεί ότι η εξήγηση μπορεί να βρίσκεται στους παγετώνες. Καθώς κινούνταν πάνω στο τοπίο, συνέθλιβαν πετρώματα, ενώ όταν υποχωρούσαν, τα ιζήματα μεταφέρονταν στους ωκεανούς. Η διαδικασία αυτή ευνόησε την ανάπτυξη φυκών, τα οποία αύξησαν τα επίπεδα οξυγόνου και επέτρεψαν τον μεγαλύτερο μεταβολικό ρυθμό που απαιτούσαν οι μεγαλύτεροι οργανισμοί. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η τήξη των παγετώνων μετά το τέλος μιας παγετώδους περιόδου αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο εμπλουτισμού των ωκεανών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο παλαιοντολόγος Άντριου Νολλ από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ θεωρεί ότι η αύξηση του οξυγόνου συνέβαλε στην εξελικτική μετάβαση της Εδιακάριας περιόδου. Ωστόσο, αποδίδει μικρότερη σημασία στην ίδια τη χρονική σύμπτωση με την παγετώδη περίοδο της «Χιονόμπαλας Γης». Αντίθετα, εστιάζει στην επανέναρξη της έντονης τεκτονικής δραστηριότητας μετά το «βαρετό δισεκατομμύριο», η οποία οδήγησε στη δημιουργία τεράστιων οροσειρών, συγκρίσιμων σε μέγεθος με τα Ιμαλάια.

Καθώς τα βουνά διαβρώνονταν, απελευθέρωναν φώσφορο στους ωκεανούς, ο οποίος ευνόησε την ανάπτυξη θαλάσσιων μικροοργανισμών που πραγματοποιούσαν φωτοσύνθεση. Σύμφωνα με τον Νολλ, η εμφάνιση θηρευτών που άρχισαν να τρέφονται με μικρότερους οργανισμούς ενίσχυσε έναν εξελικτικό ανταγωνισμό. Τα θηράματα αποκτούσαν πλεονέκτημα όταν γίνονταν μεγαλύτερα, καθώς έτσι μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο να καταναλωθούν.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες ότι η αύξηση του οξυγόνου εξηγεί την εμφάνιση των μεγάλων οργανισμών. Ο Ντόναλντ Κάνφιλντ, γεωχημικός στο πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, είχε πραγματοποιήσει την ανάλυση που αναφέρεται συχνά ως ένδειξη αύξησης του οξυγόνου στις αρχές της Εδιακάριας περιόδου. Ο ίδιος, όμως, δηλώνει ότι έχει αλλάξει εν μέρει άποψη και πλέον εκτιμά ότι τα επίπεδα οξυγόνου στην ατμόσφαιρα της Γης εκείνη την εποχή ήταν χαμηλά, αλλά σταθερά και σημαντικά, αντιστοιχώντας περίπου στο 4% έως 10% των σημερινών επιπέδων.

Ο Μπάτερφιλντ προτείνει μια διαφορετική ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι οι επιστήμονες ίσως εξετάζουν το ζήτημα από την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά την άποψή του, τα σύνθετα ζώα άρχισαν να εμφανίζονται πριν από την παγετώδη περίοδο της «Χιονόμπαλας Γης», ως αποτέλεσμα της σταδιακής συσσώρευσης τυχαίων γενετικών μεταλλάξεων. Η εμφάνισή τους αναδιαμόρφωσε την τροφική αλυσίδα, άλλαξε τη χημεία των ωκεανών και απομάκρυνε διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας τελικά στην ψύξη του πλανήτη. Με αυτή την προσέγγιση, δεν ήταν η παγωμένη Γη που οδήγησε στην εμφάνιση της σύνθετης ζωής, αλλά η ίδια η ανάπτυξη μεγάλων οργανισμών που συνέβαλε στη δημιουργία των συνθηκών για την παγετώδη περίοδο.

Ο Μπάτερφιλντ διατυπώνει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την άποψή του για τον ρόλο των ζώων στην ιστορία του πλανήτη, χαρακτηρίζοντάς τα ως την πιο επιβαρυντική οικολογικά εξέλιξη που έχει επιβληθεί ποτέ στη Γη. Η διαφωνία μεταξύ των επιστημόνων αναδεικνύει ότι, παρά τις σημαντικές ανακαλύψεις, η μετάβαση από έναν κόσμο μικροσκοπικών οργανισμών σε έναν πλανήτη γεμάτο μεγάλα και σύνθετα έμβια όντα εξακολουθεί να μην έχει μία οριστική εξήγηση.