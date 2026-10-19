Από σήμερα οι νομαρχίες και οι δήμοι της Γαλλίας θα έχουν το δικαίωμα να προχωρούν σε μερική απαγόρευση κυκλοφορίας όταν θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και για τις επιχειρήσεις μίας περιοχής, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, σε συνέχεια της διακυβερνητικής σύσκεψης που συγκάλεσε μετά τα επεισόδια των τελευταίων ημερών.

«Δεν τίθεται θέμα να συνεχιστούν οι λεηλασίες, δήλωσε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα δημοσιεύσει έναν «αρκετά ακριβή χάρτη» των πληγεισών περιοχών. Ανέφερε επίσης ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής του αυριανού ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπαρτσελόνα.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση «θα προστατεύσει το δημοκρατικό πλαίσιο των προεδρικών εκλογών της ερχόμενης άνοιξης», αναφέροντας συγκεκριμένα την ασφάλεια των υποψηφίων και των προεκλογικών συγκεντρώσεων, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση.

«Δεν τίθεται θέμα να επιτραπεί σε βίαιες μειονότητες να επιβάλουν μια ατζέντα βίας και να μας εμποδίσουν να διεξαγάγουμε τις εκλογές» τόνισε, ενώ, επικαλούμενος τις υπηρεσίες πληροφοριών, είπε ότι «υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο που θα μπορούσε να κινητοποιηθεί για να αμφισβητήσει το χρονοδιάγραμμα των προεδρικών εκλογών.

Young second and third generation migrants protest the poor state of the French educational system by looting Louis Vuitton, Swarovski and Hugo Boss stores in Paris https://t.co/SQnufukBOb — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026

Ο χάρτης των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα δοθεί στην δημοσιότητα το απόγευμα έπειτα από συνομιλίες με τους δημάρχους, διευκρίνισε.

«Έχει αποδειχθεί ότι έχουμε ένα ακροαριστερό κίνημα που θέλει να δημιουργήσει βαθύ χάος στη χώρα ενόψει των προεδρικών εκλογών», είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

Κίτρινα γιλέκα: Νέες διαδηλώσεις το Σάββατο

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», καλεί σε νέες διαδηλώσεις το αρχόμενο Σάββατο.

Ήδη σε δημοσιεύματα γίνεται αναφορά για τη «μεγάλη επιστροφή των Κίτρινων Γιλέκων», καθώς το φετινό φθινόπωρο έχει ομοιότητες με αυτό του Νοεμβρίου 2018, όταν ξέσπασαν οι βίιες κινητοποιήσεις με αφορμή τη δυσαρέσκεια για τις τιμές των καυσίμων.

350 προσαγωγές στο Παρίσι

Συνολικά 350 προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Παρίσι, όπου λεηλατήθηκαν περίπου 30 καταστήματα, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές και ο δήμαρχος, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ.

Το Σαββατοκύριακο, 2.331 άτομα προσήχθησαν σε όλη τη Γαλλία, ενώ δεκάδες τέθηκαν υπό κράτηση, μετά τα βίαια επεισόδια, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ταραχές σημειώθηκαν σε διάφορες γαλλικές πόλεις, με λεηλασίες, επιθέσεις σε καταστήματα και απόπειρες διαρρήξεων. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρέθηκαν δημαρχεία και εμπορικά καταστήματα, ενώ σε αρκετούς δρόμους παρέμειναν συντρίμμια.