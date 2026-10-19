Μια παράλληλη αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, με γυναίκες να διαφημίζουν ανοιχτά τις υπηρεσίες τους μέσω εφαρμογών γνωριμιών και να προτείνουν συναντήσεις με τιμές που ξεκινούν από περίπου 58 ευρώ, φέρεται να αναπτύσσεται στο Ομάν. Η χώρα του Περσικού Κόλπου, η οποία διατηρεί αυστηρούς κοινωνικούς και νομικούς περιορισμούς που συνδέονται με την ισλαμική παράδοση, προσελκύει ολοένα περισσότερους τουρίστες, μεταξύ των οποίων και Βρετανούς που αναζητούν διακριτικά σεξουαλικές συνευρέσεις με χαμηλό κόστος, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun».

Το ρεπορτάζ περιγράφει μια εικόνα που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τους συντηρητικούς κανόνες της χώρας. Η νομοθεσία του Ομάν, η οποία επηρεάζεται από τη Σαρία, επιβάλλει στις γυναίκες να φορούν σε δημόσιους χώρους σεμνά ρούχα, που καλύπτουν τόσο το πάνω μέρος των χεριών όσο και τα πόδια κάτω από τα γόνατα. Ακόμη και τα μπικίνι απαγορεύονται, εκτός από ιδιωτικές παραλίες και πισίνες. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται σε άτομα διαφορετικού φύλου να συγκατοικούν ή να μοιράζονται δωμάτιο ξενοδοχείου, εφόσον δεν είναι παντρεμένα ή στενοί συγγενείς.

Οι συλλήψεις, οι ποινές και οι φόβοι για αύξηση της παράνομης δραστηριότητας

Η ενασχόληση με την πορνεία στο Ομάν, όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Το 2018, περισσότεροι από 240 αλλοδαποί συνελήφθησαν στη χώρα με κατηγορίες που αφορούσαν την πορνεία και την εμπορία ανθρώπων. Πέρυσι, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η κυβέρνηση θέσπισε νέες ποινές για ορισμένα σεξουαλικά αδικήματα, με όσους καταδικάζονται για πορνεία ή εμπορία ανθρώπων να αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης μόλις τριών ετών.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχίες ότι ενδέχεται να συνέβαλε στην απότομη αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που εκμεταλλεύονται την παράνομη αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η «The Sun» επιχείρησε να διερευνήσει την κατάσταση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Tinder Passport, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να εμφανίζονται σε διαφορετική γεωγραφική τοποθεσία. Με αυτόν τον τρόπο, οι συντάκτες του δημοσιεύματος παρουσιάστηκαν ως πελάτες στην πρωτεύουσα Μουσκάτ και σύμφωνα με όσα αναφέρουν, διαπίστωσαν ότι η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών ήταν εκτεταμένη και λειτουργούσε με αξιοσημείωτη ευκολία.

Σχεδόν αμέσως, πολλές γυναίκες πρότειναν τη μεταφορά της συνομιλίας στο WhatsApp, πιθανότατα λόγω της δυνατότητας κρυπτογράφησης των επικοινωνιών. Μία γυναίκα ασιατικής καταγωγής, η φωτογραφία προφίλ της οποίας αναδείκνυε τα οπίσθια και το στήθος της, μετέφερε γρήγορα την επικοινωνία στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και έγραψε: «Ό,τι θέλεις είναι δυνατό».

Στη συνέχεια, έστειλε φωτογραφία του δωματίου της, μαζί με την τοποθεσία του, σε μια κατοικημένη περιοχή με φοίνικες, εστιατόρια θαλασσινών, καφέ και πρόσβαση σε δημοφιλή παραλία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη περιοχή της πρωτεύουσας περιγράφεται από εταιρεία ακινήτων ως ένα μέρος όπου συνυπάρχουν ντόπιοι και αλλοδαποί κάτοικοι.

Οι τιμές για σεξουαλικές υπηρεσίες και τα πακέτα διαμονής

Η γυναίκα προσέφερε «επαγγελματικά μασάζ», καθώς και σεξουαλικές υπηρεσίες με ή χωρίς προφυλακτικό, σε συνεδρίες διάρκειας έως και μίας ώρας. Η τιμή ανερχόταν στα 40 ριάλ του Ομάν, περίπου 94 ευρώ. Παράλληλα, πρότεινε επιπλέον υπηρεσίες για ομαδικό σεξ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 100 ριάλ, δηλαδή περίπου 233 ευρώ.

Η προσφορά της περιλάμβανε ακόμη και παραλαβή πελατών από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Μουσκάτ, καθώς και δυνατότητα διαμονής στο διαμέρισμά της, στο πλαίσιο ενός πακέτου που χαρακτήριζε «all-inclusive». Το κόστος ανερχόταν στα 150 ριάλ, περίπου 351 ευρώ. Επιπλέον, υπήρχε η δυνατότητα προσθήκης αλκοολούχων ποτών, η κατανάλωση των οποίων είναι νόμιμη στο Ομάν, αλλά υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς.

Η ίδια γυναίκα πρότεινε επίσης στον δημοσιογράφο να φιλοξενηθεί στο διαμέρισμά της για πέντε νύχτες, στο πλαίσιο μιας υποτιθέμενης διαμονής, έναντι 800 ριάλ, ποσού που αντιστοιχεί σε περίπου 1.867 ευρώ.

Όταν ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν η αστυνομία ανακάλυπτε τις δραστηριότητές της, απάντησε: «Το Ομάν είναι εύκολο, πίστεψέ με. Μένω στο Ομάν εδώ και 15 χρόνια και δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Έχω έναν φίλο στην αστυνομία».

Άλλες γυναίκες φέρονται να διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες μέσω εφαρμογών γνωριμιών, χρησιμοποιώντας ως επαγγελματική ιδιότητα εκείνη της θεραπεύτριας μασάζ. Σε μία περίπτωση, η τιμή για σεξουαλική συνεύρεση ξεκινούσε από τα 30 ριάλ, περίπου 70 ευρώ, ενώ μια άλλη γυναίκα προσέφερε μια αδιευκρίνιστη υπηρεσία με την ονομασία «one shot», έναντι μόλις 25 ριάλ, δηλαδή περίπου 58 ευρώ.

Ένα ακόμη στοιχείο που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υποδήλωνε τη δραστηριότητα αυτή ήταν ο μεγάλος αριθμός γυναικών που έστελναν τους πραγματικούς αριθμούς τηλεφώνου τους μέσω της εφαρμογής, χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε ένας χαιρετισμός.

Οι προειδοποιήσεις ειδικών για την εμπορία ανθρώπων

Η Πάρντις Μαχντάβι, ειδικός στην εμπορία ανθρώπων που έχει μελετήσει στο παρελθόν το ζήτημα στην περιοχή του Κόλπου, δήλωσε: «Πιστεύω ότι οι χώρες του Κόλπου επενδύουν πολύ στη φήμη και την εικόνα τους».

Η Μαχντάβι, συγγραφέας του βιβλίου «Gridlock: Labor, Migration And Human Trafficking In Dubai», υπογράμμισε ότι οι γυναίκες είναι ευάλωτες στην εκμετάλλευση τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

«Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα και οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, κυρίως για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, επειδή πρέπει να κάνουν μια πολύ δύσκολη επιλογή ανάμεσα στο να βλέπουν τις οικογένειές τους να πεινούν και στο να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Επομένως, βρίσκονται σε μια πραγματικά δύσκολη θέση και βασίζονται σε αδίστακτους μεσάζοντες-“στρατολόγους”, επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά στις χώρες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Ναόμι ΜακΌλιφ, επικεφαλής Πολιτικής και Έρευνας της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτήρισε την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στερεί από τους ανθρώπους την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την αυτονομία τους πάνω στο σώμα τους, ενώ οι περισσότεροι από όσους στοχοποιούνται είναι γυναίκες και κορίτσια. Πολύ συχνά, τα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να τους προστατεύουν καταλήγουν να τους απογοητεύουν. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν την εμπορία ανθρώπων ως ένα συστημικό πρόβλημα που έχει τις ρίζες του στις ανισότητες, την ατιμωρησία και τη δυσπιστία απέναντι στα θύματα. Η εκμετάλλευση ευδοκιμεί μέσα στη σιωπή και την αδιαφορία και θα σταματήσει μόνο όταν οι κυβερνήσεις προστατεύσουν τα θύματα και οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη», αναφέρει.

Από το Ομάν στα σεξουαλικά τουριστικά καταφύγια της Ευρώπης

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η υπόγεια αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών του Ομάν απέχει ακόμη πολύ από το να συγκριθεί με εκείνη ορισμένων από τις πιο γνωστές πόλεις και περιοχές σεξουαλικού τουρισμού παγκοσμίως.

Στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας, σχεδόν κάθε παραλιακό μπαρ προβάλλει νεαρούς, γυμνασμένους άνδρες εργαζομένους, οι οποίοι εμφανίζονται γυμνόστηθοι, με λάδι στο σώμα τους, παρουσιάζοντας αισθησιακά θεάματα για την ψυχαγωγία των επισκεπτών. Ανάμεσά τους βρίσκονται χιλιάδες Βρετανοί τουρίστες.

Ο συγκεκριμένος τουριστικός προορισμός έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στις Βρετανίδες, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, με πολλές να ταξιδεύουν εκεί κάθε καλοκαίρι αναζητώντας μια παθιασμένη ερωτική περιπέτεια στην παραλία.

Παράλληλα, έχει αναδειχθεί ένας προορισμός που χαρακτηρίζεται «Ντίσνεϊλαντ για swingers», όπου Βρετανοί επιδίδονται σε ερωτικές συνευρέσεις πάνω σε ξαπλώστρες και λαμβάνουν σακούλες με ερωτικά προϊόντα και αντικείμενα.

Το μέρος είναι γνωστό ως «Spicy Island» και περιγράφεται ως μια άκρως απόρρητη τοποθεσία στα ανοικτά των ακτών της Κροατίας, η οποία απέχει πολύ από τις συνηθισμένες οικονομικές διακοπές με πακέτα all-inclusive. Εκατοντάδες άνθρωποι συρρέουν εκεί για να περάσουν δύο εβδομάδες με έντονη ηλιοφάνεια και πολλές σεξουαλικές συνευρέσεις, μετατρέποντας το νησί σε έναν δημοφιλή προορισμό για swingers.