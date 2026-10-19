Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα κατά την επίσκεψή του σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας ότι το Ισραήλ «έχει την ικανότητα να πλήξει» τους εχθρούς του ανά πάσα στιγμή, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

«Λέω στους εχθρούς μας: μην μας δοκιμάσετε», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. «Θα υποστείτε σκληρότερα πλήγματα από αυτά που έχετε υποστεί ως τώρα» επεσήμανε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υπογράμμισε «την ετοιμότητα, την αποφασιστικότητα και την ικανότητα (της Πολεμικής Αεροπορίας) να πλήττει τους εχθρούς μας όποτε αυτό απαιτείται».

Ενόψει των εκλογών της επόμενης εβδομάδας ο Νετανιάχου έχει προειδοποιήσει ότι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να επιτεθούν στη χώρα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Μην μας δοκιμάσετε», τόνισε.