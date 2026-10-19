Η Νορβηγία εξετάζει αυστηρότερους περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την κυβέρνηση να προτείνει την επέκταση της σχεδιαζόμενης απαγόρευσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ορισμένες πλατφόρμες παιχνιδιών και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Το Όσλο, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο νόμου για το θέμα αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου, αναθεώρησε το προτεινόμενο όριο ηλικίας ώστε να στοχοθετεί πλέον «επιβλαβείς πλατφόρμες».

Όπως αναφέρει η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, «επιβλαβείς» θεωρούνται πλατφόρμες ή δίκτυα που «με τον σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή το περιεχόμενό τους, θέτουν σε κίνδυνο τη συναισθηματική, γνωστική ή αναπτυξιακή υγεία των παιδιών ή την ασφάλειά τους».

Στην τρέχουσα μορφή τους, το TikTok, το Snapchat και η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, διευκρίνισε.

«Υπάρχουν ορισμένες πλατφόρμες που παρουσιάζονται ως παιχνίδια, αλλά στην πραγματικότητα είναι γεμάτες με αλγοριθμικά συστήματα και παράνομες διαφημίσεις που στοχεύουν παιδιά», εξήγησε η υπουργός Παιδιών και Οικογένειας, Λένι Βάγκσλιντ.

«Γι’ αυτό θέλουμε να συμπεριληφθούν και αυτές», πρόσθεσε σε συνέντευξή της στο NRK.

Το όριο ηλικίας θα ισχύει μέχρι την 1η Ιανουαρίου του έτους που το παιδί γίνεται 16 ετών.

Η ευθύνη για την εφαρμογή συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας θα ανήκει στις ίδιες τις πλατφόρμες. Ωστόσο, για να εγκριθεί το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα χρειαστεί τη στήριξη και άλλων πολιτικών κομμάτων.

Η Αυστραλία εισήγαγε πέρυσι νομοθεσία που απαγορεύει σε άτομα κάτω των 16 ετών να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να υιοθετήσει «σταδιακούς» περιορισμούς, με επίπεδα που βασίζονται στην ηλικία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.