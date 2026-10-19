Τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο από το Παρίσι, που αποτυπώνει ένα ζευγάρι να απολαμβάνει το ποτό του, την ώρα που λίγα μέτρα πιο πέρα ήταν σε εξέλιξη επεισόδια, στο περιθώριο των μαζικών διαδηλώσεων στη γαλλική πρωτεύουσα.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα ζευγάρι, το βράδυ του Σαββάτου, σε χαλαρές στιγμές να πίνει το ποτό του στον υπαίθριο χώρο ενός καφέ, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, ενώ στο βάθος φαίνονται φλόγες.

Την ίδια στιγμή, λίγο πιο δίπλα, οι δρόμοι έχουν πάρει φωτιά από τους διαδηλωτές, κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων, που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες τόσο στο Παρίσι, όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Τόσο Παρίσι, η Μασσαλία, η Λυόν και δεκάδες άλλες γαλλικές πόλεις μετρούν τις πληγές τους, μετά τα σφοδρά επεισόδια του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων στους δρόμους.

Κουκουλοφόροι, που παρείσφρησαν στους διαδηλωτές, μετέτρεψαν τις διαδηλώσεις σε μπάχαλο με βανδαλισμούς και λεηλασίες καταστημάτων.

«Οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν» διεμήνυσε στο διάγγελμά του ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας σε ηρεμία.

«Η κυβέρνηση έχει ξεμείνει από δυνάμεις», τονίζει από την πλευρά της η Μαρίν Λε Πεν.

Αμφότεροι κατηγορούν την ακροαριστερά του Μελανσόν ότι υποκινεί τη βία στις διαδηλώσεις, με τον ίδιο να απαντά πως σε κάθε διαδήλωση ακολουθείται η καταστολή με αστυνομική βία.