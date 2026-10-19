Η ένταση που επικρατεί στη Γαλλία μεταφέρθηκε και στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, καθώς φοιτητές προχώρησαν το πρωί σε αποκλεισμό της εισόδου, διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομική καταστολή και εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις κινητοποιήσεις των μαθητών λυκείου. Η κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα να μην ανοίξει το μουσείο για το κοινό την προγραμματισμένη ώρα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο επικαλείται τη διεύθυνση του ιδρύματος και εκπροσώπους δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων.

«Είμαστε υπερήφανοι που σας ανακοινώνουμε ότι αποκλείουμε το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου», αναγράφεται σε φυλλάδιο που εντόπισε το AFP και το οποίο είχε αναρτηθεί κοντά στο Λούβρο.

Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε ότι η δράση οργανώθηκε από φοιτητές της Σχολής του Λούβρου και δεν συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του ιδρύματος. Ωστόσο, ο αποκλεισμός δεν επέτρεψε στο μουσείο να υποδεχθεί κανονικά τους επισκέπτες στις 09:00 το πρωί, δηλαδή στις 10:00 ώρα Ελλάδας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία, καθώς συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από τη θεαματική διάρρηξη που έπληξε το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρή κρίση στη λειτουργία του.

Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική οργάνωση CGT, η οποία στηρίζει την πρωτοβουλία χωρίς να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν, το Λούβρο αναμένεται να παραμείνει κλειστό «τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι», δηλαδή έως τις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Από την πλευρά του, το συνδικάτο CFDT ανέφερε ότι στην κινητοποίηση συμμετέχουν και φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών των μαθητών λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, πραγματοποιείται μόλις δύο ημέρες μετά τη μεγάλη πανεθνική κινητοποίηση κατά της ακρίβειας, στη διάρκεια της οποίας καταγράφηκαν σοβαρά επεισόδια σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Στο φυλλάδιο που ανάρτησαν, οι φοιτητές δεν αναφέρονται ειδικά στον αποκλεισμό του μουσείου, αλλά εντάσσουν τη δράση τους σε έναν ευρύτερο κοινωνικό αγώνα. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για μέρος του «αγώνα για το δικαίωμα να σπουδάζουμε, να εργαζόμαστε, να ζούμε ελεύθερα σε καλές συνθήκες».

Η Σχολή του Λούβρου, η οποία λειτουργεί εντός του μουσείου, αποτελεί ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης με αντικείμενα σπουδών που περιλαμβάνουν την Ιστορία της Τέχνης, την Αρχαιολογία, την Επιγραφική, την Ανθρωπολογία και τη Μουσειολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπό της.

Οι κινητοποιήσεις και η κρίση στο Λούβρο έναν χρόνο μετά τη διάρρηξη

Τα προβλήματα στην πρόσβαση και τη λειτουργία του Λούβρου δεν αποτελούν καινούργιο φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, το μουσείο έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπο με διαταραχές εξαιτίας απεργιακών κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τη διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου 2025.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και υψηλότερες αποδοχές, ενώ η προειδοποίηση για απεργία που κατέθεσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τον Δεκέμβριο του 2025 εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, καθώς δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία με το υπουργείο Πολιτισμού.

Απαγόρευση διαδηλώσεων στη Μασσαλία μετά τα επεισόδια και τις λεηλασίες

Την ίδια ώρα, αυστηρά μέτρα για την αποτροπή νέων επεισοδίων λαμβάνονται στη Μασσαλία, όπου οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις δημόσιες συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η απόφαση ελήφθη μετά τα βίαια περιστατικά και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Σαββάτου.

Βάσει του σχετικού διατάγματος, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τις 20:00, σύμφωνα με την τοπική ώρα. Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι από τις 13:00 έως τις 21:00.

Στη Μασσαλία αναμένεται να μεταβεί το απόγευμα ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαχειριστούν τις συνέπειες των σοβαρών επεισοδίων.

Ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, ο οποίος ανήκει στην Αριστερά, άσκησε κριτική στην παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν κινητοποιηθεί επαρκείς αστυνομικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Παράλληλα, χαρακτήρισε «τρέλες» τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η νομαρχία και σύμφωνα με τα οποία οι λεηλασίες ενδέχεται να έχουν φτάσει τις 30.000.