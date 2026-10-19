Δεκάδες σκηνές παραμένουν στημένες στο κέντρο της Λισαβόνας και του Πόρτο, καθώς οι διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για το δικαίωμα στη στέγαση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας μέτρα για τη μείωση του κόστους στέγασης στην Πορτογαλία.

Παρά την πάροδο των ημερών, οι συμμετέχοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους, διεκδικώντας πιο προσιτές κατοικίες.



Εκατοντάδες ακτιβιστές αρνήθηκαν να απομακρύνουν τις σκηνές τους, παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών που τους ενημέρωσαν ότι η κατάληψη δημόσιου χώρου υπόκειται σε κανονισμούς και ότι κινδυνεύουν με διώξεις για ανυπακοή αν αρνηθούν να εγκαταλείψουν τον χώρο.



Στο Πόρτο, όπου ξεκίνησε το κίνημα πριν από περίπου δέκα ημέρες, η Μαρία Ζοάο Καλίστο, μία από τις εκπροσώπους του κινήματος, δήλωσε στην εφημερίδα Publico ότι έχει κατατεθεί γνωστοποίηση διαδηλώσεων για την περίοδο από 21 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Πιθανόν να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των διαδηλωτών και του δημάρχου Πέδρο Ντουάρτε, αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Οι διαδηλωτές που έχουν στήσει σκηνές έχουν απευθύνει έκκληση για κινητοποιήσεις σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, προσβλέποντας να συμμετάσχουν σε ένα κίνημα που προετοιμάζεται στην Ισπανία και προτρέποντας τα συνδικάτα να κηρύξουν γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου.



Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει την κρίση στέγασης και ότι θέλει να διευκολύνει τις εξώσεις μέσω μιας μεταρρύθμισης της αγοράς ενοικίων.



Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση μια μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εξώσεων για τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν ενοίκιο, στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ενοικίων.



Το πορτογαλικό κίνημα γεννιέται σε μια εποχή που η Ισπανία βιώνει διαμαρτυρίες για τη στέγαση οι οποίες εισέρχονται στην τέταρτη εβδομάδα τους και έχουν οδηγήσει στην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.